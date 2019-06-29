北美館2019徵件計劃名單揭曉　四位藝術家2020年跨域展出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）北美館「2019年申請展」共有四位藝術家獲選，分別為陳建榮、傅雅雯、廖祈羽、鄭先喻，作品橫跨裝置、錄像、平面等，將於明（2020）年展出。

臺北市立美術館（以下簡稱北美館）的「2019年申請展」公開徵件，共有89件展覽計畫提案。透過歷時二個月的評選，遴選出4位藝術創作者及其展覽計畫，分別為陳建榮《Finders Keepers》（暫訂）、傅雅雯《變形中》、廖祈羽《廖祈羽個展》、鄭先喻《injector after_null》。

評審委員包含藝術家、學者及館內代表共7位，分別為沈昭良、陶亞倫、涂維政、周育正、秦雅君、蕭淑文、王柏偉。

北美館表示，自1986年首創年度申請展，推動已逾30多年，為國內當代藝術創作多元開放的重要發表平台。近年來採不限媒材、形式與內容的方式進行徵件，鼓勵多元創作。

北美館說明，2017年起以「藝術家個展系列」方式於同一時間聯合辦理獲選計畫，強化個展之間交流，呈現藝術對話的多樣性。北美館將提供本屆每項獲選計畫新台幣40萬元的製作經費，並預計2020年下半年於北美館同時展出。

其中，獲選藝術家傅雅雯將舉辦的個展《變形中》跨領域結合各種技術，探討身體力量對物體運動產生的影響，將隱形張力轉化為視聽影像，以此呼應現處的生活形態；廖祈羽則以擅長錄像敘事手法交疊真實與虛構，並透過關於生與死、愛與相伴的故事，觸及在世與來生的總總辯證。