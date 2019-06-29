路跑戰勝憂鬱症！歐陽靖新書「裏東京生存記」　走訪不為人知街道巷弄

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）路跑女神歐陽靖推出新作《歐陽靖．裏東京生存記》，透過文化歷史角度看東京，並且帶領讀者走進未知充滿驚喜的街道巷弄，讓大家更了解日本特有的文化現象

因為跑步戰勝憂鬱症的歐陽靖，這幾年來一直以「跑步傳教士」作為志業，出版過《歐陽靖寫給女生的跑步書》、《旅跑日本》兩本暢銷跑步書，勵志的故事激勵了許多讀者。

此次，歐陽靖推出最新作品《歐陽靖．裏東京生存記》，將鏡頭轉向這個促使她開始跑步的城市—東京。在東京生活四年，從一個台灣觀光客成為東京居民，歐陽靖在庶民生活的日常行進裡，逐漸走進東京的裏層，看到日本人才會知曉的東京秘密。

歐陽靖說明，書名《歐陽靖．裏東京生存記》在日文中的「裏」（うら）字，有「事物內側」的意思，也指「無法輕易接觸到的部分」。對許多人來說，東京是個社會秩序有條不紊的先進都市，但對她來說，危險、衝擊、浮誇、殘酷是東京這個城市另一種脈動方式。

歐陽靖透露， 一直以來非常希望撰寫一本關於日本文化觀察的書，書中的足跡遍及東京的池袋、新宿、目黑、下町、澀谷各地，將近100個特殊地點，透過自己獨有的東京觀察，也娓娓道出自己的人生觀。

歐陽靖分享書中內容，被視為人生勝利組的「目黑區」，居住著許多低調但是身家顯赫的名人、演藝人員。她曾經在泡湯的時候，與上戶彩在澡堂裡頭素顏袒身相見，但這裡也是全東京「孤獨死」比例極高的地區。

歐陽靖提及，日本人很冷漠，生活過勞物價高，社會瀰漫殺氣重重的氛圍，走路很快，撞到人不道歉也不扶，她因此做很多研究，特別去了解日本的「冷漠文化」，討論這些現象。

歐陽靖強調，日本雖然表面上看起來有很多缺點，但她回國後卻會想念這座城市。東京這個城市改變她的人生，她相信也有可能改變讀者的人生。

大塊文化董事長郝明義表示，歐陽靖這本書簡直是為他而寫。「殘忍」、「勵志」、「異境」是他閱讀這本書的時候最深刻的感受。

旅日攝影師Ivy Chen說，她一口氣便讀完書稿，好像痛快淋漓地看完一部電影。彷彿進入歐陽靖的身體，走進平常絕對不敢踏入的日本巷弄，透過歐陽靖的視角，重新體驗一次人生。