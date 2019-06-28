台灣國寶級教授不忘本 身分證秀「滿州族」姓氏

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）「孔果洛廣定遠」就寫在身分證的姓名欄位，這是85歲「廣定遠」教授今(28)日向大家宣布的好消息，他已恢復原本滿族姓氏，來台70年，終於做了一件對的事。

廣定遠的祖先是滿清正藍旗後裔，其祖父還是八旗領隊大臣，是受將軍重用的人才，後因某些原因，於康熙31年(西元1692年)隨著族人離開蒙古科爾沁，西遷到新疆定居。隨著族人分散各地，為了不忘本源，許多滿族人開始學習自己的母語，並致力於歷史文化傳統的保存。

廣定遠祖籍為新疆省寧西縣，不忘定期回鄉祭祖。被問及恢復「孔果洛」滿族姓氏後，心情上是否會比較開心、踏實？他表示，年紀大了，沒用了。不過，他也驕傲地說，他可是中華民國滿族協會裡，第一個申請恢復原姓氏的人。

廣定遠表示，恢復滿族姓氏這個想法是由他大女兒提議，主要是因為她看到了台灣內政部的《姓名條例》公告，原住民族可以恢復其姓氏，兩人才會去申請。雖然很可惜，身分證有格式限制，不能書寫滿文，但他還是跟大家宣布了這項好消息。廣夫人認為，這也是一種尋根的方式，不要讓自己有遺憾，才會聽從他們家「大格格」的提議，向內政部申請。

廣夫人透露，結婚很久後，才發現廣定遠的顯赫身世。婚後至今未冠夫姓，這在當時是很新潮的想法，多虧了開明的公公「廣祿」。不冠夫姓的理由只有一個，那就是她是父母唯一的女兒。

廣定遠今(28)日率領台日學者等六人到義美南崁觀光工廠參訪，並和義美高層主管分享了不少有趣的人文歷史故事。本次訪台的日籍學者，除了長期致力於少數民族研究，亦是廣定遠的學生，會固定到台灣向他請益。

廣定遠教授的新身分證。(照片來源：台灣英文新聞拍攝)