G20峰會登場 5大議題最受關注

20國集團（G20）領袖高峰會28至29日將在大阪登場，由日本首相安倍晉三主持。路透社報導，美中領袖會面、全球經濟、氣候變遷、伊朗和海洋垃圾等5大議題，將是會議主要焦點。

●川習休戰？

全球兩大經濟體美國和中國近一年的貿易戰，已傷害到全球經濟成長。外界期盼，美國總統川普和中國國家主席習近平29日一對一會面，能讓僵局有所突破。

香港「南華早報」報導，趕在川習會前，美中已同意貿易戰暫時休兵。川普昨天從美國啟程前表示，週末有可能和中國達成協議；但若雙方仍意見不合，他也準備好對實際上所有尚未受關稅措施影響的進口中國貨品加徵關稅。

●全球經濟

貿易緊張造成全球經濟成長減緩，令貨幣決策官員陷入困難處境。美國聯邦準備理事會（Fed）已表明可能將降息，引發美元匯價走貶，並使得歐洲和日本的中央銀行必須想辦法阻止自身貨幣升值，以免影響各自出口導向經濟。

安倍希望在峰會結論公報上加入自由貿易相關文字，但川普抗拒。川普去年已迫使G20拿掉長期以來承諾避免保護主義的文字。

●氣候變遷

各方對全球暖化議題的角力戰持續，歐洲欲推動就對抗氣候變遷做出堅定承諾，美國談判代表卻反對。根據路透社見過G20公報就氣候變遷草擬的最新文字，當中恢復對2015年巴黎氣候協定的支持，稱這份協議「不可逆」；但消息人士透露，稍早的一份草稿因美國反對而未加入這些說法。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾表示，若G20公報未提及巴黎氣候協定，法國不會接受。2017年帶領美國退出這份協定的川普則曾說，全球暖化議題是騙局。

●伊朗和油價

伊朗雖非G20成員，但峰會期間仍將備受關注。伊朗和美國近期在波斯灣地區發生連串事件，雙方言詞交鋒也更激烈，令人擔憂開戰。

川普上週在最後一刻取消報復伊朗擊落美軍無人機而計畫採取的空襲行動，但他隨後加強對伊朗制裁，並揚言「徹底摧毀」對方部分地區。伊朗則斥責川普的制裁是「智障」。

另個波灣緊張議題，是石油輸出國家組織（OPEC）減產協議即將到期，是否延長令油市密切關注，這也可能是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在峰會期間的對談討論焦點。

●海洋垃圾

G20峰會議程中，安倍可能成功推動進展的議題之一是減少海洋中大量塑膠垃圾。不過，要見到具體目標和堅定的行動承諾，仍不太可能。

日本政府2週前在G20環境部長會議後表示，為減少海洋塑膠垃圾，G20將通過新的實行措施框架，但卻非強制性。