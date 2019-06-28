金曲30頒獎嘉賓大咖雲集 五月天S.H.E添星光

第30屆金曲獎明晚揭獎，眾人矚目獎落誰家，主辦單位今天一次公開所有頒獎嘉賓，包括五月天、蕭敬騰、陳奕迅、莫文蔚、言承旭、S.H.E等大咖齊聚頒獎，為金曲30添星光。

第30屆流行音樂金曲獎頒獎典禮29日在台北小巨蛋登場，不僅表演嘉賓來頭不小，頒獎嘉賓也眾星雲集。金曲獎承辦單位台視今天發新聞稿指出，包括五月天、蕭敬騰、陳奕迅、莫文蔚、言承旭、S.H.E、艾怡良、戴佩妮、徐佳瑩、A-Lin、評審團主席陳珊妮、盧廣仲、王彩樺、信、任將達、許郁瑛、羅文裕、紀曉君、Matzka等屆時將上台頒獎。

此外，金曲30特別邀來葛萊美獎轉播混音師艾瑞克希林（Eric Schilling）擔任典禮成音顧問，他自90年代起陸續與瑪丹娜、艾爾頓強、夏奇拉、瑞奇馬丁等知名歌手合作，從事成音工作超過40年，這次他將豐富經驗與金曲團隊分享交流，並已為金曲典禮準備數週。

典禮舞台概念設計部分，舞台設計黎仕祺指出，由於數位時代聆聽音樂以輔助視覺效果居多，因此舞台設計概念以看見音樂「波長」加以呈現，強調聲波擴散迴響，也兼具金曲30時光流動感。

另外，台視提到，在星光大道部分，全長為90公尺，無論晴雨皆搭設百萬雨棚，台視今年總共出動32台攝影機、3輛OB轉播車和3輛SNG車，精準捕捉轉播星光大道及頒獎典禮的即時畫面。

台視表示，今年提供「多視角」服務，民眾經下載「GMA 2019」APP，可線上觀看「星光大道及頒獎典禮Live直播」「星光大道及頒獎典禮Live節目-手語服務」「星光大道紅毯區」「星光大道主持人訪問區」「星光大道媒體訪問區」及「頒獎典禮得獎感言區」，一手掌握藝人最新動態與得獎消息。