【更新】長榮罷工會員今晚10點投票 明中午揭曉結果

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（台灣英文新聞/ 生活組）桃園市空服員職業工會理事廖以勤等5位代表，今(28)日中午12點50左右，與長榮航空董事長林寶水進行協商。下午4點傳出本次會談「破冰成功」，勞動部政務次長劉士豪表示，談話過程順利，明日有望簽署團體協約，結束長達9天的罷工行動。

桃園市空服員職業工會理事廖以勤等5位代表，帶著寫有「空服員的委屈」、裝著空服員甘苦談的紙袋，進入長榮航空總部，希望讓董事長林寶水知道參與罷工的空服員心聲。雙方就「8大訴求」進行討論，得出具體結果，盼盡早結束罷工。

廖以勤強調，他們盼望董事長能知道2300位空服員為何在如此惡劣環境下堅持罷工的價值，希望公司重視基層的聲音，知道空服員們與工會都希望能盡快展開對等談判。

《聯合新聞網》報導，勞動部政務次長劉士豪今天下午走出長榮南崁總部大樓時表示，長榮航空董事長林寶水與5位協商代表談話過程順利，建立了互信基礎，在工會的8大訴求上有具體的目標。勞方感受到資方的誠意，最快將於明日簽署團體協約，讓這場長達9天的罷工盡快落幕。

根據《自由時報》報導，勞資雙方經過協商，總結出6大方案，包括不會秋後算帳、固定舉行勞資協商會議、短程（含過夜班）服勤獎金來回一趟300元，長程500元、東京航線的BR198、BR108在10月至3月開放過夜、北京航線的BR716在4月、6月及8月開放過夜、人評會開放民選教官，輪流參與會議、空服員職業工會11名理監事每年25天會務假等。

桃園市空服員職業工會對此則表示，

工會絕對尊重會員的自由意志：『會員要戰、工會就會戰；工會與全體會員一起同進退。』 再次強調，空服員職業工會絕對尊重會員的自由意志，是否繼續進行罷工活動將依明日投票結果而訂。 工會將於2019年6月28日22:00點開始到明天中午12:00 點，總計短短14小時內2300位工會會員投票決議長榮公司提出的訴求方案

桃空職工進一步說，若長榮公司提出的0628方案獲得大部分會員同意後，將另行簽訂團體協約，罷工行動就此終結，若未獲得會員同意，則罷工將繼續，並於10天後再度進行投票。

投票結果預計於明日中午12點後正式開票公佈結果。