用類固醇會得皮膚病？　食藥署：亂用易產生副作用

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）類固醇具有抗發炎、免疫系統調節及止痛的作用，但民眾對類固醇往往聞之色變，原因不外乎其有月亮臉與水牛肩等副作用，近來網路上更盛傳使用類固醇會得皮膚病，對此食藥署表示，使用類固醇一定要遵循醫囑，民眾勿亂服用來路不明的藥品。

俗稱美國仙丹的類固醇，是人體內即可自行合成的腎上腺荷爾蒙的一種，具有抗發炎、免疫系統調節及止痛的作用，對於自體免疫疾病(如紅斑性狼瘡、腎絲球腎炎、發炎性關節炎)、氣喘、過敏性疾病等有一定的治療效果。

類固醇在體內可以促進或分解肌肉、脂肪、皮膚，但使用類固醇需依據病情適度控制類固醇用量，因為長期大量使用外用類固醇，確實可能會出現皮膚變薄、肌肉萎縮、瘀青，也容易有青春痘、色素沉澱等其他皮膚相關副作用，導致患者誤解為皮膚疾病。

此外口服類固醇也會造成體重增加(如月亮臉、腹部堆積脂肪)、頸背部突起(俗稱水牛背)、血糖增高、消化道潰瘍及免疫力下降等副作用。

食藥署表示，使用類固醇最常見的問題是民眾常自行購買含類固醇的藥物服用，或是在不知情的狀況下誤用類固醇藥物，使得過度使用類固醇，導致身體受到危害。

提醒民眾勿亂服用來路不明的藥品，而且類固醇依藥品風險可分為處方藥及指示藥，若為處方藥，需經由醫生診斷及處方後才能使用；若為指示藥，則需依照醫師、藥師指示，或藥品外盒及仿單的標示內容使用，這樣才能確保用藥安全有效。