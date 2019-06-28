G20美日中領袖並肩坐引話題 日網友：太擠了

G20大阪峰會今天開幕，其中一場活動選擇一個「普通」會議室，讓日本首相安倍晉三、美國總統川普及中國領導人習近平並肩而坐，看來相當侷促，有日本網友就說「太擠了」。

日本產經新聞報導，日本外務省談到為何選擇這個場地時僅說，無法回答。

今天在大阪市住之江區國際展示場「INTEX大阪」開幕的20國集團（G20）峰會，一場在正式會議前所舉行的特別活動，因為選擇了一間「普通」的會議室，在網路上引發話題。

各國領袖中午前進入會場，在拍攝完大合照後，就前往另一間會議室參加「關於數位經濟的領袖特別活動」。

這場活動透過電視實況轉播，看到會議室樣貌及肩並肩而坐的領袖畫面，讓網友紛紛在推特上發文。

會議室內擺放長條狀的桌子，所有與會領袖坐成兩排。安倍與川普、習近平並肩而坐，空間看來十分侷促，有網友就說「太擠了」、「太窄了」。

報導中的照片圖說特別註明，川普身高190公分、安倍身高175公分、習近平身高180公分。

有網友說，「好像普通的會議室喔」、「美國和日本和中國的座位塞好塞滿」、「座位安排這麼擠意圖為何啊」等。

不過，網友沒看到的是這場活動結束後，各國領袖馬上就移到正式的會議會場，那裡使用大圓桌，座位間的空間充裕，領袖們邊享用午餐邊進行正式討論。