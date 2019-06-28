〈時評〉中資開發雙子星 OUT！

連年來，中國在台灣執行「打台灣不如買台灣」的政策，買選舉、買媒體、買高科技公司、買上市股票（如大同）…，到等而下之的買風景區旅館、買房、買宮廟（及其信眾）、買村里長、買民間社團，情況之嚴重，可說像水銀瀉地，如入無人之境！

好不容易，眾所矚目，由香港南海發展有限公司（NAN HAI DEVELOPMENT LIMITED）及馬來西亞馬頓有限公司（MALTON BERTHAD）合組、申請投資的台北雙子星聯開案，終於踢到鐵板！投審會於6月26日以「對國安不利」為由，正式駁回是項申請。

投審會能為形同台北市門面的「雙子星」嚴格把關，吾人要給投審會鼓掌按讃！

雙子星案被駁，在大巨蛋等「五大弊案」有放水前科的柯市長，氣急敗壞到連「有人講國家願景、國家主權意識，在我看起來都屁話」的「屁話」都脫口而出，背後的心態與意圖絕對耐人尋味。

首先，柯市長把「國家願景、國家主權意識」看成都是屁話，是不是跟韓國瑜的「政治零分、經濟一百分」一般見識，只要有錢賺，管它啥子的國家願景、國家主權意識？只要有錢賺，什麼主權、自由、民主、人權一概可賣、可售、可拋、可棄，是這樣的意思嗎？

其次，「五大弊案」似乎都出現向財團傾斜，直接朝官商雙方「順利解決」的方向處理，有市民們置喙的餘地嗎？此其中，台北市長、商人、台北市民，誰是最大的贏家受益者？對2020總統大位躍躍欲試的柯市長，是不是想從「雙子星」的定槌、「政績」，得到人脈甚至錢脈（政治獻金），當然引入遐想，也是合理的懷疑。尤其是，在中國，回扣是公開的祕密，每個出事的貪官幾乎都腰纏萬貫，身價人民幣幾十億都還只是小兒科，有中資背景的「錢」進台灣，有沒有洗錢的疑慮，會不會有玩金錢遊戲、興風作浪的後遺症，投審會能裝聾作啞嗎？尤其有「我愛其錢、爾愛其（主）權」的顧忌時，投審會就是把國安列入第一優先考量，也絕不為過！

總之，國家主權、國家安全，應該都是非賣品才對！台灣，當然歡迎外資，但是，絕對不能是無條件的歡迎。像全世界唯一對台灣展示深深敵意，還毫無遮掩對台灣主權、領土充滿野心的中國，「錢」進台灣時，透過其人民也好，透過其人民的中國境外公司也罷，投審會一定要慎重再慎重！嚴審再嚴審！

（作者張國財，新竹教育大學退休副教授）



