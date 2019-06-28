川普：貿易為G20峰會優先重點

美國總統川普今天清楚表示，貿易是他在20國集團（G20）領袖峰會的優先重點。與此同時，中國國家主席習近平強調反對保護主義崛起，印度、日本與俄羅斯則捍衛多邊貿易規範。

路透社報導，川普將與日本首相安倍晉三等國領袖進行場邊會，他表示看到美國貿易前景正在改善，此前他才對美日安保條約表達不滿，還要求印度撤回報復性關稅。

川普在和莫迪（Narendra Modi）會談前說：「我想我們將有非常重大的事情要宣布。極為重大的貿易協定。我們正和印度就貿易和製造業，進行一些非常重要的事情。」

川普也在會中強調美方欲討論對中國電信設備製造商華為的擔憂，他預定明天和習近平舉行眾所注目的貿易會談。

華府當局以國安為由向盟友施壓，要求不要使用華為的5G技術和設備，並暗示這可能是與習近平進行貿易協商的要素之一。

川普在和莫迪的會談中說：「其實我們賣給華為許多零件。所以我們會討論這個議題，以及印度如何調整適應。接著，我們也將討論華為。」

莫迪在同一場會議呼籲各國聚焦於改革世界貿易組織（WTO），俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則大力抨擊莫迪，並稱這是摧毀WTO的舉動。

蒲亭說：「我們認為任何試圖摧毀WTO或貶低其作用的舉措，將適得其反。」

他進一步表示，全世界的經濟狀況令人堪憂，因為全球貿易正受到「保護主義（與）帶有政治動機限制」的影響。

習近平也警告，部分已開發國家採取保護主義措施。