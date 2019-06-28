粉紅婦幼車位別亂入 無證占用6/29起開罰

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）開車族注意！交通部宣布，依「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，明（29）日起違規無證占用孕婦和親子車位者，將被處以最高新台幣1200元罰鍰。

交通部去年6月發布施行「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，經一年宣導期，自明日起，民眾若未有相關停車識別證，卻停放孕婦及育有6歲以下兒童者停車位，經業者通報或民眾舉發，事證明確將可處新臺幣600元以上，1200元以下罰鍰。

根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定公共停車場應保留約2%的停車位，作為孕婦及育有6歲以下兒童者的停車位，特定公共停車場包括政府機關、車站、百貨公司、設有兒科或產科病房的區域級以上醫院、遊樂園區等，交通部為此訂定「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，在去年6月底實施。

台北市政府交通局表示，婦幼停車位外觀明顯，白色標線內劃設粉紅色內框及設有告示牌面，係屬專用停車位，民眾須於車內擋風玻璃上放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」才能停放。

針對有民眾質疑有停車證的車輛不一定符合身分資格，「認證不認人」恐影響真正有需求的民眾權益，對此，新北市政府交通局停車管理科長吳政諺強調，停車證只是方便識別，車上仍要有孕婦或幼兒才可使用車位，若民眾忘記帶停車證，但只要確實符合身分資格，並先向停車場管理員報備即可停放婦幼車位。