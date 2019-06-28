台印文化的擺渡人 印度口譯員愛上台灣最美風景

（台灣英文新聞/ 李文潔 台北採訪報導）星期二夜晚，將落不落的雨讓空氣越發悶熱，與友人約好的Priya Lalwani Purswaney 緩緩走進餐廳。來自印度的她有個溫婉詩意的中文名，叫李眉君，當初家教感歎她眉眼間生的真好，便為她取了這個名字。

從少女時代起就住在台灣的她，行為舉止幾乎與台灣人無異。身為中、印、英專業翻譯的她，開設「李眉君工作室」，常年從事口譯與藝文主持等工作。

她對台灣愛得深沉，希望透過自身的努力，增加台灣與印度的連結，讓更多人看見這塊土地的美好。

From India to Taiwan 異國文化的最初相遇

「當時因為我爸爸申請到大同工學院教書，所以全家都搬來台灣，那時候我一句中文都不會說，也在同一間學校上課，那時候沒有分什麼國際班的，雖然同學跟教授跟我對話都盡量用英文，但是我下定決心，從零開始學。」

「現在聽起來覺得不可思議，但是每天用中文上8小時的課後，我的中文能力進步超神速！」李眉君笑著說。

李眉君大學畢業後在大同公司海外處服務2年，因緣際會進入印度台北協會（Indian Taipei Association, ITA），擔任大使特別助理，當時協會正處於草創期，她跟著會長東奔西跑，四處遷徙。

「我一直很懷念當時那段時光，我幫著大使處理成立後的大小雜事，那時候辦事處設在君悅飯店，連地毯跟沙發都得親自去挑，就這樣過了3年。」

李眉君離開ITA後，由於說得流利中、印、英3語，她開始向口譯界發展，十多年前成立「李眉君工作室」，並與ITA保持聯繫與合作。

李眉君經常參與在台的印度活動（左二）（圖/ Lily Lu提供）

在台灣的土地上落地生根 人情味情定台灣

「當年爸爸的工作結束後要回印度，但是我實在是太喜歡這裡了，我決定留下來，成為新台灣人。」

李眉君就這樣留在台灣，台灣這塊土地也見證她結婚與生兒育女等人生各階段。

「我覺得台灣人很溫暖，也很有人情味。但是這個溫暖很難定義（笑），比如說他們在路上看到人家打架不會伸手幫忙，但是當有災難發生時，卻相當不遺餘力的伸出援手。」

「台灣人很體貼也很有禮貌。如果有人問我去哪裡學中文比較好，我絕對會推薦台灣。」李眉君說。

隨著全球化發展，語言學習逐漸離開課本與教室的掣肘，走入生活，並不斷透過生活經驗的擴展，去認識遼闊的世界與文化。

李眉君進一步表示，「在台灣除了能學到真正的繁體字之外，身邊的每個人都可以是你的老師，在學習的道路上給與指點與協助，讓你不僅學到語言，更學到如何與當地人相處。」

李眉君（左二）跟台灣女生一樣，也喜歡與友人出門聊天逛街吃飯（圖/ 新住民全球新聞網攝）

移民署平板計畫令人驚艷 臉書狂揪同鄉試用

李眉君在訪談過程中，興奮地拿出一台平板電腦與記者分享。

「你知道嗎！移民署的免費平板電腦活動真的好讚，沒有聽說過其他國家有這樣的活動，很慷慨，還可以續簽2次，我到處推薦人去申請活動，當然推薦對象以印度人最多（大笑）」

李眉君說，「移民署有很多活動都很有意義，像免費平板電腦可以讓新住民對社會有參與感，畢竟現在很多東西不管是買東西、看報紙或是問路等，都已經數位化了，那有些人付不起吃到飽，負擔不起平板等，透過這個活動就能申請，真的很貼心！」

「移民署會把申請表寄到家裡，只要附上居留證跟簽名就可以申請，非常方便與智慧，我用的很開心。」

「我已經無法想象沒有平板的日子了。」李眉君抱著平板說。

移民署為營造新住民友善上網環境，即日起，只要符合新住民身份者，撥打專線完成預約，或至移民署25個服務站臨櫃申請，平板電腦立即宅配到府，免費提供新住民朋友使用30天，並享有10G網路流量。

一顆開放的心 是探索新國度最重要裝備

當記者詢問李眉君對於即將來台的印度人，乃至於外國人有什麼建議時，她想了一下說，「懷抱著一顆開放的心來探索台灣，不要害怕嘗試當地食物與活動，因為這些都是當地的文化，最後你會發現，台灣與印度有很多類似的共同點。」

「台灣交通便利，近的地方可以搭捷運及公車，遠的地方有高鐵跟火車，就算沒有自己的車子，去任何地方至少有10種交通工具，花一點點小心思就找的到。台灣人也很友善，願意幫忙。」

「而且有全年無休的便利商店可以找到東西吃，不要怕肚子餓！」李眉君笑著說。