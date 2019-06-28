郭台銘痛批《中天》「戴著第四權的假面具」　未來不再接受旺中訪問！

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理) 鴻海前董事長、國民黨總統初選候選人郭台銘日前當眾對《中天》記者表示，被國台辦管制的媒體沒資格問他問題，更直接點名《中天》老闆蔡衍明是「國台辦打手」，引發熱議。

今（28日）郭台銘再度開砲，嗆《中天》戴著第四權的假面具，躲在新聞自由的保護傘下恣意妄為。他表示為了不讓旺中破壞台 灣媒體核心價值的計劃得逞，所以未來他將不再接受旺中媒 體集團的訪問！

郭台銘在臉書PO文說前幾天旺中大作特作的相關新聞，說郭台銘的小編強勢阻擋記者 還兇記者，但真相會說話。他痛批旺中記者故意製造衝突，合理懷疑這是旺中的「政治陰謀 」，它意圖在製造所謂類似「假摔」事件後，利用媒體公 器的優勢加以扭曲大肆報導，繼續製造黑郭的假新聞，已 完全拋棄媒體的價值與尊嚴。

郭董在臉書PO文說

我們收到可靠消息，旺中媒體集團將對我及團隊成員執行「 假摔辱郭」計畫，逼迫記者只能向前，不然離職， 在此我對 旺中集團的所有記者給予最大的同情，深知其無奈，也不願 再受挑撥，讓第一線記者成為無辜的打手！

郭台銘說：「面對不公不義的紅色媒體，我絕不退讓，絕不容忍。我不接受有媒體為了某些特定的宣傳目的，戴著第四權的假面具，躲在新聞自由的保護傘下恣意妄為。」

郭台銘表示，中國時報創辦人「一代報人」余紀忠先生不懼政治壓力，忠實報導的風骨令他敬佩。曾幾何時，香港反送中百萬人潮上街頭，卻成了旺中媒體不願告訴讀者的秘密。

郭台銘最後重申：「這樣的旺中媒體集團，如果還是不知自我反省，必遭全民唾棄與抵制。」