下一代「歌仔戲天后」 新二代在逆境中成長榮獲總統教育獎

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台中市中和國小學生江曉芳榮獲2019總統教育獎，身為印尼籍新二代的她，在逆境中成長。移民署臺中市第二服務站主任張金順特別偕同移民輔導人員前往拜會中和國小校長何昭伶及江曉芳，專程傳達移民署推動的新住民培力計畫及築夢計畫，還有獎助學金的好消息，希望可以實質上幫助江曉芳達成她的夢想。

台中市新社區中和國小，全校學生僅僅16人。江曉芳在家中排行老么，母親是印尼籍新住民，家中兄姊眾多，在逆境中成長，卻能感恩知足、樂觀以對。

她積極把握學校提供的資源與機會，自國小二年級開始接觸歌仔戲表演，從跑龍套進階到國家歌劇院擔綱演出，她深知臺上十分鐘臺下十年功，所以戰戰兢兢的背台詞、走位團練，一穿上戲服，立刻以精湛的表演吸引台下目光，猶如天生「戲精」充滿著自信光彩。

天生語感豐富的她也在客語文化著墨下功夫，曾代表學校參加語文競賽客語朗讀組，獲得全臺中市第一名佳績及全國語文競賽全國第二名殊榮。

校長何昭伶表示，江曉芳就像是藝能界被發掘的一塊璞玉，不論是烏克麗麗、繪畫、書法及歌仔戲各方面都有傑出表現，期盼引薦她就讀號稱古典藝術搖籃的-雲林縣「蔦松國中」，致力培育她成為未來的藝術人才。

江曉芳表示，對於父母的養育及學校校長、老師用心的栽培表達感謝，並且不會辜負大家的期望，日後會更加努力學習。未來夢想成為老師，推廣客家語，更希望長大後可以幫助偏鄉地區的孩子，回饋社會。

移民署臺中市第二服務站主任張金順也讚許她，小小年紀的她就知道以「取之於社會，用之於社會」來勉勵自己，真是人小志氣高！也是國家未來的希望，獲頒總統教育獎實至名歸!