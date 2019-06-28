港大民研：港人身分認同歷年最高

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港大學民意研究計劃（簡稱港大民研）在昨（27）日，公布關於香港人身分認同的調查結果，發現「香港人」的身分認同創歷年新高，而「中國人」的身分認同則創歷年新低。

港大民研於6月17至20日，以電話隨機抽訪1015香港市民（677家電、338手機），進行兩項調查。

首項調查詢問港人對多種不同身分各自的認同感及重要性，計算出認同指數，以100分為滿分。

調查結果「香港人」的身分認同指數84.6分最高，亦為2008年有記錄以來新高；而其後得分順序依序為「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」；最後是「中華人民共和國國民」，認同指數僅46.2最低，亦為2008年有記錄以來新低。



港人對不同身分的認同感、重要性及認同指數（來源 港大民研公開數據）

再來，第二項調查詢問受訪者，自「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」四個選項中，選擇一樣自稱，分別得53%、11%、12%和23%。也就是說，共76%受訪者認為自己是廣義的「香港人」，而僅23%認為自己是廣義的「中國人」，而共36%選擇同時出現「香港」及「中國」字樣的混合身分。



港人自稱身分選擇（來源 港大民研公開數據）

不論是狹義或廣義的「香港人」認同，都創1997年設立該調查以來的新高；而同樣地，不論是狹義或廣義的「中國人」認同，都創1997年以來的新低。

港大民研高級數據分析師戴捷輝分析，兩次反送中遊行後，對香港市民在身分認同及回歸情感上的衝撃，清楚地反映在調查結果上。

香港中文大學新聞與傳播學院退休教授馬傑偉也表示，兩次反送中遊行對港人身分認同帶來重要的影響。馬教授指出，身分認同是種「虛的概念」，是靠個人對社群的想像而建立起來的，但經歷兩次百萬民眾的遊行，這個概念像是實體化出現在眼前，「有人貼人、實在的感覺」，增加港人的歸屬感。

港大民研因組織轉型即將停止運作，是次為最後一期調查結果。