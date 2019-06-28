港人全球媒體刊登廣告 籲G20領袖救香港

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）香港網友日前在網上募款，盼在國際媒體刊登廣告，促請各國在28日大阪舉行的G20峰會能關注香港修訂逃犯條例一事。昨（27）日已有英國衛報在內4家歐洲及北美媒體刊登。

20國集團（G20）峰會今明兩日在日本大阪登場，港人寄望近月以來延燒的反對逃犯條例修訂及相關警民爭議等能引起國際關注。

香港民眾募款在德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）上刊登廣告，呼籲各國領袖在20國集團（G20）大阪峰會為港人發聲。（圖／中央社）

中央社報導，社群媒體Instagram上，針對香港「反送中」示威提出國際呼籲的活動官方帳號freedomhkg發布消息表示，27日的歐盟Politico網上版、德國南德意志報（Suddeutsche Zeitung）、英國衛報（The Guardian）和加拿大環球郵報（The Globe and Mail）今天都刊登港人的公開信，呼籲各國領袖在G20為港人發聲。。

香港網民25日早上在網路平台「連登」發起眾籌，目標是籌款300萬港元，募款發起後的9個小時，即募得港幣670萬元（新台幣2680萬元），遠超原先目標300萬港元。發起者說，他們將會利用募得的款項，在美國、日本、法國、英國、德國等多國媒體刊登廣告，呼籲國際社會關注香港問題。