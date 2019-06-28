傳台大確定不續聘　司徒文對《台灣英文新聞》表示：未獲通知

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文2017年到台灣大學當客座教授。《聯合》報導，今天(28日)傳出消息，台大用人單位（國際學院籌備辦公室）表示，由於新成立的國際碩士學位學程專注生物農業和基因體專業，明年度無此用人需求，確定不會續聘司徒文。

不過司徒文（William Stanton）對《台灣英文新聞》表示，他尚未接到台大任何正式的通知。

司徒文未獲續聘的消息4日就已傳出，台大教務長丁詩同受訪時稱，國際學院力求轉型，將朝農業科技、基因體、智慧科技等方向發展，聘任與否並非政治考量。

他說所有台大、甚至全世界各大學的客座教授，都是短期合約，是大學裡面聘約最薄弱的合約。期間限到了就結束了。沒有特殊需要，不需討論續聘。

《聯合》指出，司徒文的聘任到今年7月31日截止。

司徒文為擁有30年資歷的美國資深外交官，曾派駐澳洲、韓國、中國等地，還曾擔任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長，卸任後曾在清華大學任教、擔任清大國際長及副校長等職，自2017年起在台大國際學院擔任兼任客座教授，因而離開清大。

新頭殼報導，有消息指出，司徒文曾多次批評中共，加上近日美中貿易戰正熱，恐因其政治立場引發部分親中的台大校方高層擔憂冒犯中國，因此不予續聘。對此，台大主秘孫效智曾呼籲外界勿作政治聯想。