美參院通過2020國防授權法　美國軍艦應定期通行台海

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國聯邦參議院在美東時間27日，通過2020財政年度國防授權法（NDAA）。參院認為，美國應大力支持對台軍售，國防部應定期持續派遣軍艦通過台灣海峽。

參議院27日是以86票贊成、8票反對，通過參議院版本2020年度國防授權法，該法案仍須待聯邦眾議院的版本通過，並經過參眾兩院協商討論最後共同版本，再經過兩院表決後，送交白宮由總統簽署生效。

《自由》報導，根據6月11日的法案版本，參院意見指出，「台灣關係法」與「六項保證」都是美台關係的基石，美國應加強與台灣的國防安全合作，支持台灣發展所需的現代化國防力量，以維持足夠的自我防衛能力。美國應大力支持台灣透過美國對外軍售、直接商業銷售與產業合作獲取國防物品和服務，重點在反艦、海防、反裝甲、防空、海底戰爭，以及指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵查（C4ISR），以及支持台灣非對稱防禦戰略的彈性指揮和控制能力。

參院意見提到，總統和國會應依循「台灣關係法」的要求，根據台灣需求判斷，確定此類國防項目和服務的性質和數量。另外，國會也建議國防部長推行強化台灣安全的相關交流政策，與台灣進行實戰訓練與軍事演習，確保台灣有足夠的自我防衛能力，強調符合台灣不對稱防衛作戰能力。根據「台灣旅行法」的基礎下，進行美台高階國防官員交流，擴大在人道主義救援和救災方面合作。

參院也建議國防部長，作為年度「太平洋夥伴關係」任務的一部分，台灣醫療船應參與與美國相關演習，以便改善災害應對規劃和準備。國防部長應讓美國軍艦繼續定期通過台灣海峽，並鼓勵盟國和夥伴進行這種過境方式，以表明美國及其盟國和夥伴在國際法允許的任何地方飛行、航行和運行承諾。