G20大阪峰會在即 維族遊行示威嗆習近平

為出席G20峰會，中國國家主席習近平今天下午搭專機抵達大阪，晚間與日本首相安倍晉三進行會談。有日媒報導，會談中，兩人都同意中日關係定位為「永遠的鄰國」。為了加強中日關係，安倍邀請習近平明年春天櫻花盛開時，以國賓身分訪日。

安倍與習近平於晚間7時半起會談約一個小時，會談後安倍還設宴款待習近平。日本政府將這場安習會定位為「重返正軌的中日關係將提升到更高境界」。

對於中日關係有修好傾向，圖爾穆罕默德對中央社表示，他不認為中日會友好，因為習近平已把中國共產黨的霸權野心暴露出來，習近平所展現的外交與姿態完全是欺騙，在欺騙日本、欺騙台灣、欺騙香港、欺騙全世界。

圖爾穆罕默德說，安倍是一個重視自由、民主主義、與價值觀的首相，不會贊同中國的霸權思想。美國、日本這次把習近平拉到大阪參加G20峰會，就是要制裁習近平，不是要讓習近平來主張中國霸權主義。

在東京的外國特派員協會明天上午將有一場探討中國當局打壓人權的記者會，包括自由印度太平洋聯盟副會長、前香港民族黨黨魁陳浩天、民主中國陣線副主席、天安門事件30週年紀念集會執行委員長王戴等人將出席。

維吾爾族海外領袖熱比婭（Rebiya Kadeer）明天下午將在大阪市中央會館召開記者會。晚上將舉行一場街頭活動，追悼受中國共產黨迫害的罹難者。

大阪市29日上午也有一場室內集會，熱比婭、王戴、華人民主書院台灣籍董事曾建元等人將出席。29日下午也有一場抗議中國當局侵害人權的示威遊行。