2019國際醫療展開幕　長庚展現台灣生醫軟實力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）2019年「台灣國際醫療暨健康照護展」及「台灣國際醫材製造及零組件展」今（27）日開幕，326家廠商共襄盛舉，其中長庚醫療體系特別以「質子治療」、「眼角膜再生術」、「軟式輸尿管鏡姊石處理」及「智慧藥局」等先進又具特色的醫療項目參展，向海內外醫療機構及人士介紹台灣生醫軟實力。

質子治療的重點在於放射劑量射束如深水炸彈般集中於腫瘤部位，腫瘤後方無放射劑量，除可減少正常組織的劑量，降低副作用，提升病患治療後生活品質外，部份腫瘤可進而增加放射劑量提高控制率。

嘉義長庚醫院展示的「眼角膜神經再生術」，則是角膜潰瘍治療新科技，這項手術需要全身麻醉，時間約5個小時。因眼皮底下容不下一粒沙子，角膜得要有密布的神經，才能有眨眼機制來保護眼角膜，避免潰瘍產生，透過展覽介紹提供民眾認識到若早期治療可避免角膜移植。

手術須從患側眉毛內側以3公分的小切口，利用精密的手術顯微鏡尋取病人額頭內側的感覺神經眼球框上神經，精細地將1-2mm直徑的神經分出約6條以上的細分支，再將所有分支直接轉移分布在受損眼角膜的4個方位的病人眼表層組織中。手術後病人恢復良好，無併發症產生。

基隆長庚醫院的「軟式輸尿管鏡結石處理技術」， 由泌尿科林承家主任發展有別於傳統軟鏡站立操作之方式，獨步使用上下反向之操作，執刀醫師可輕鬆的以坐姿手術，大大增加術中精準度、效率以及醫師之舒適度，更有效反映於手術品質。

在「智慧藥局」的展示部分，長庚醫院導入多項智能輔助調劑系統，包括：電子化藥品給藥管理系統、以藥袋條碼比對與藥品外包裝條碼方式、確認正確給藥並同時計量藥品庫存；裸錠藥品自動分包機搭配3D影像藥品檢驗系統、確認藥包顏色/外觀/數量正確性；智能垂直循環調劑檯：以物就人方式自動將正確藥品傳送給藥師。藉由多元智能藥品調配防錯系統，精簡調劑流程、正確迅速提供病人用藥。

長庚醫院希望，透過各院區不同的特色醫療項目介紹，能提高國人對於長庚醫院醫療特色的認識，更可以提供海外醫療機構及對台灣醫療有興趣的外籍人士，透過台灣國際醫療暨健康照護展媒合海外就醫需求。