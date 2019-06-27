歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌 台灣3年努力成功

台灣遠洋漁業在3年多前被歐盟舉黃牌警告後，台灣透過修漁業三法、重罰違規業者上億元，並24小時監控漁船、招聘觀察員登船檢查漁貨、在模里西斯等國際港常駐檢查員，讓業者叫苦連天，整個產業不得不脫胎換骨。

國際組織舉發台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家，衝擊到逾千艘台灣遠洋漁船、新台幣500億元年產值。

台灣為此持續與歐盟進行視訊會議、文書往返，展開改善討論與規劃，每6個月，歐盟官員並到台灣查訪約4到5天，包含每次抵台後，不只開會，也隨機點選漁港，會勘漁政管理實況，確認改善計畫落實進度。

漁業署表示，由於歐盟及國際組織認為台灣遠洋漁船涉及重大違規，發生原因與執法不盡落實、處罰內容過輕、未達嚇阻力有關，因此具體改善作為是展開修法，在與產業界溝通、舉辦公聽會後提案送修漁業三法。

包含「遠洋漁業條例」、「投資經營非我國籍漁船管理條例修正（原本「案」字刪除）」及「漁業法部分條文修正（原本「案」字刪除）」等遠洋漁業三法及相關15項子法規於105年7月5日經立法院三讀通過，總統府同年7月20日公布，自公布後6個月，即106年1月20日起施行；重大違規罰200萬元起，最高罰3000萬元。

修法工程加速完成後，展開執法，也確實落實執法。漁業署提出統計數據證實，從106年1月20日新法上路，至107年10月上旬，共90艘漁船違法被開罰，總罰鍰金額為1億1618元。

漁業署副署長林國平說，對比執法的2個年度數據並可見違規、違法情況改善中，因為106年遭罰處分共65艘，罰鍰計7869萬元；107年至10月上旬，已大幅減少為25艘，罰鍰計3749萬元。

修法重罰力拚解除歐盟黃牌 遠洋漁業脫胎換骨

107年執法案例中，包含國際組織質疑「福甡11號」漁船涉及未詳實回報漁獲資料、剝削外籍漁工，結果調查顯示，此案並沒有遠洋漁業重大違規情事，但誤捕禁捕魚種丟棄時未回報釋放及數量，漁業署對船主及船長共罰120萬元。

對福甡11號違反境外漁工權益部分，漁業署將涉嫌暴力對待者（改正位置，本來在暴力後面）移送法辦、對休息時數過短處以收回漁業執照2個月等處分。有關仲介業者未與經營者、船員訂契約另外罰200萬元。

在國際關注這些案件前，漁業署透過新設置的24小時漁業監控中心作業系統追蹤漁船航行軌道，主動偵辦、公布重大違規漁船「金昌6號」查獲禁捕的黑鯊逾30噸的調查結果，這是新法上路執法來最大宗非法捕撈禁捕魚種案，開罰1140萬元，收回漁業執照6個月、船長漁船船員手冊6個月。

台灣也協助國際打擊IUU，例如106年夏季，農委會漁業署與海巡署合作，在高雄外海登檢宏都拉斯籍運搬船，打擊涉嫌載運IUU（非法、未報告及不受規範）的漁獲流入市場，亦獲肯定。

為了落實國際合作，農委會漁業招聘近120名觀察員擔負登船檢查任務，就台灣遠洋漁船在32個漁港卸魚方面，也設置18名有卸魚任務就啟程前往執行任務的檢查員，以及在馬紹爾、南非、斐濟、帛琉、美屬薩摩亞各設置1名常駐檢查員，漁業署另派2名公務員分別常駐南非與模里西斯，模里西斯也將再派1名常駐檢查員。

林國平說，3年多來持續不停的修法、落實執法、監控預防違規，以及進行國際合作，有目共睹，所以歐盟黃牌得以解除。

台灣區鮪魚公會總幹事李冠廷也說，執行新法的好處是讓國內的遠洋漁船作業更符合國際要求的標準化。台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰強調，配合合理執法，希望讓遠洋漁業得以永續經營。