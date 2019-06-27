高雄市登革熱疫情擴散 安吉里也中招

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署公布今（27）日高雄市新確診2例本土登革熱病例，疫情非侷限在三民區，確定已外擴到安吉里。

疾管署表示，高雄市新確診2例本土登革熱病例，為居住三民區鼎強里60多歲女性（案1）及安吉里50多歲女性（案2），近期皆無出國史，平時活動地亦皆以住家為主；其中案1平日有至金獅湖市場（鼎金里）及檨仔林埤濕地公園（鼎強里）消費及運動之習慣。

2名個案分別於6月24日及25日出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，就醫通報後，經檢驗確認皆感染登革病毒第四型，目前案1住院治療中，案2將安排收治住院，同住者亦無疑似症狀。

疾管署表示，兩名個案分別與6月23日及26日公布之個案住家相距200公尺內，案1因有金獅湖市場活動史，研判為三民區鼎金里群聚案之次波疫情；但依兩名個案之活動史，不排除鼎強里及安吉里周邊社區已存有感染源之可能性

今（2019）年截至目前國內累計27例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區24例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例。

疾管署再次提醒，防治登革熱最根本的方法是清除孳生源，近日各地降雨不斷，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。