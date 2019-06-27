中國研究納台灣為一省 衛福部將向刺胳針抗議

知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）刊登一篇中國研究，研究將台灣納為一省。衛福部發言人王哲超說，研究內容與事實不符，將循適當方式表達抗議立場，希望修正。

「刺胳針」於24日在線上刊登一篇中國研究，主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構發表，是中國官方針對各行政區的疾病負擔與危險因子進行系統性分析，研究1990至2017年的趨勢變化，目的是提供將來公共衛生決策參考。

研究對象為中國34個省級行政單位（包括23個省、5個自治區、4個中央層級都市、2個特別行政區）。但有台灣醫師閱讀報告後發現，作者在圖表中將台灣納入。

衛生福利部發言人王哲超晚間受訪時表示，該篇研究內容明顯和事實不符，因台灣自有獨立、完整、優良的醫療防治體系。台灣很樂意跟世界各國分享經驗，但絕對不是附屬於中國，不是中國的一省。

王哲超說，將循適當方式跟刺胳針表達立場，且研究與事實不符，希望他們能做出修正。

台灣醫師公會全聯會也發表聲明指出，該研究論文內容將台灣列為中國的一省加以研究，但台灣與中國擁有各自不同且不相關的醫療體系，相關數據的引用也未載明取得來源，這篇文章明顯違背事實、有違反學術倫理之虞，且帶有矮化台灣的政治企圖。

聲明指出，刺胳針身為世界性專業期刊，刊登這篇文章恐有損其權威性和公信力，令人深感遺憾。

醫師公會全聯會除公開向國際社會及相關專業團體表達抗議，亦將去函要求刺胳針在尚未查明之前應撤除該篇論文，以昭公信。並期待國內各相關研究單位共同行動，以避免未來類似情況再度發生。

國家衛生研究院醫師林煜軒晚間受訪時表示，刺胳針的回應「太誇張了」，並不符合學術專業。該團隊在2016年也曾發表類似的研究，當時並沒有把台灣納為一省，今年發表的研究卻納入，顯然是刻意操作，與世衛或聯合國的方針並不相關。

此外，林煜軒也說，該團隊今年的研究在圖表把台灣納入，但附錄列表根本沒有台灣的衛生資料，顯然是從開放資料庫抓取，但以「全球健康資料交換」資料庫格式來說，台灣與中國是兩個不同的國家分類，更奇特的是，該論文第二段一開始就大談中國一帶一路政績，政治意涵大於學術。