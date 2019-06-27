百萬冠軍茶鄉 坪林包種茶躍上國際舞台

具「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨 品質評鑑 (International Taste & Quality Institute)2019年頒獎典禮在比利時當地時間6月2 4日舉行，來自新北市坪林區的「白青長茶作坊」榮獲3星頂級風味 殊榮，當日由第5代經營人白俊育及弟弟白順揚一同代表受獎， 成功將坪林在地包種茶推向國際舞台。

比利時國際風味品質評鑑所（International Taste & Quality Institute，iTQi）每年集結包括米其林、 頂尖廚師及歐洲美食專業人士，為來自全球上千件產品評審認證。 評鑑採盲測形式，過程中評委僅能在食品或飲品原貌狀態下， 針對外觀、香氣、口感、質地等條件給分。而iTQi頒發的風味絕 佳認證獎章（Superior Taste Award）分為1至3星等，最高是3星等，代表美味堪稱極品。 連續3年獲得3星頂級獎章的產品另授予水晶美味獎章（Cryst al Taste Award）。

白俊育表示，白家製茶延續到我們兩兄弟已經是第五代的茶農， 學著作品牌後用爸爸名字做同名品牌，『白』 是我們家族的姓也是代表，『青』是指用青心烏龍制作的包種茶， 又為輕發酵茶有著密綠色的茶湯，『長』 是包種茶的長條索狀的外觀樣貌。 很高興能夠將坪林著名的包種茶與父親名字一同在國際上舞台曝光， 也是我們在剛回來承接茶園後完全意想不到的。連續3年將包種茶送 往比利時風味評鑑，也連續3年獲得3星獎殊榮， 終於在這一刻我們手裡舉著水晶獎章，這3年即便是受到氣候的影響 讓製茶環境更艱難，我們還是努力把每一杯茶做到最好的態度， 也許就是這樣才能夠三度征服這些歐洲米其林主廚們的味蕾並獲得水 晶獎章。

農業局表示，本年度百萬冠軍茶除了獎落坪林之外，白家兄弟年紀雖 輕，技術卻一點也不馬虎， 今年春季新北市包種茶比賽也榮獲頭等獎，非常不簡單。 新北市也持續輔導在地農二代提升技術， 與產區農會合作廣辦各項製茶技術競賽， 透過賽會讓新一代茶師們有更多交流機會， 爭取榮譽感形成良性競爭，而這些年輕人也需要民眾支持， 購買時認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的保證， 也給我們茶農鼓勵。