史上最華麗！金曲30表演卡司堅強

2019金曲獎超精彩！主辦單位邀請的藝人陣容華麗， 除了邀請金曲歌王陳奕迅、天后孫燕姿、鐵肺小歌后鄧紫棋， 本次入圍最多獎項的Jolin蔡依林也將登台演出。 今年中華電信Hami Video取得台灣地區獨家網路轉播，觀眾只需到Hami Video首頁或下載Hami Video App即可免費收看，MOD用戶亦可同步免費收看。

蔡依林 、S.H.E擔任表演嘉賓，大牌卡司輪番獻唱

第30屆金曲獎即將於6月29日在小巨蛋舉行， 為了迎接金曲30，主辦單位端出堪稱史上最華麗的表演名單， 包括金曲歌王陳奕迅、天后孫燕姿、鐵肺小歌后鄧紫棋， 以及此次入圍7項大獎的Jolin蔡依林， 都將登台演唱演繹歷年來經典暢銷華語金曲。而久未合體的S.H. E，因單曲<十七>入圍年度歌曲獎及最佳音樂錄影帶獎兩項大獎， 則會再度合體登台演唱。為迎接金曲30， 今年金曲幕後團隊特別打造15支微紀錄片，以本屆金曲典禮主題「 時代迴響」為概念，採訪70組幕前幕後音樂人，其中包括張惠妹、 莫文蔚、S.H.E、五月天、李榮浩、徐佳瑩等， 為樂壇紀錄珍貴畫面，將分別安排在典禮的每段節目前播放。

金曲獎網路獨家直播，就在中華電信MOD、Hami Video

除了表演嘉賓一位比一位大咖外，陣容華麗， 頒獎來賓也是亮點之一！五月天以及久未在台灣公開露面的言承旭， 都將擔任頒獎嘉賓。由於網路觀賞直播已成趨勢， 為提供客戶最方便的觀賞體驗，中華電信Hami Video今年網路獨家直播，觀眾只需到Hami Video首頁或下載Hami Video App即可免費收看。上Hami Video看金曲獎，還可以領取七天免費試看序號，體驗Hami Video精彩豐富的影劇和運動賽事內容。

獨享多視角隨選服務同步播出更具臨場感

除了Hami Video網路獨家直播，中華電信MOD及Hami Video更提供多視角隨選服務， 用戶不僅能看到頒獎典禮的主視角， 還可以自行選擇用不同角度觀賞典禮， 不論是星光大道紅毯上的專訪，或是後台得獎區的感言受訪， 都將同步播出，讓觀眾一覽無遺、更具臨場感，觀賞最精彩、 最逼真的金曲獎頒獎典禮直播。

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