面對抗議日本7-11總算讓步　將終止24小時營業方針

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）因應人手不足及人事成本上升，日本7-11加盟店開始出現要求停止深夜營業的聲音。面對抗議聲浪及公平交易委員會的施壓，日本7-11本社於昨（26）日讓步，表示在完成縮短營業時間的實驗後，是否正式終止24小時營業，將交由各加盟店店長自行決策。

日本部分地區隨著人口減少及時薪調漲，便利商店越來越難雇用得到深夜班的人手，經常需要店長一連7個晚上親自上陣，在經營成本及店長們自身的健康問題上，都帶來相當大的負荷，引起諸多加盟店的不滿及抗議。

根據NHK報導，日本7-11本社雖然在三、四月時，開放加盟店加入縮短營業時間的實驗，但僅40間加盟店獲准參加實驗。

在NHK的採訪中，許多無法加入實驗的加盟店店長向記者大吐苦水：「雖然表明希望參加縮短營業時間實驗，但到現在本社還沒有來消息。」「本社社員堅稱不維持24小時營業，營業額就會下滑。」

有獲准加入實驗的加盟店也匿名爆料，指本社以「雖然不營業，但還是只能深夜進貨」等手段，形同威脅加盟店恢復24小時營業。「實驗只不過是做給輿論看的！」匿名店長怒斥道。

東大阪市一間加盟店店長，則表示無法認同參加實驗還得簽下守秘條款，不能將縮短營業時間的效果告知其他店家。最後，他決定不理會本社反對，自行終止深夜營業。

日本公平交易委員會長杉本和行，於25日記者會上指出，本社一味地拒絕加盟店縮短營業時間的要求，強制將不利加諸於加盟店上，有「違反《獨佔禁止法》（相當於台灣的《公平交易法》）的嫌疑，（委員會）會採取必要的行動、嚴正對處不法行為。」

面對施壓，日本7-11本社態度馬上軟化，昨日宣布同意200多間已遞出申請的加盟店也加入實驗，完成為期最長六個月的實驗後，是否要終止24小時營業，交由各加盟店自主判斷，本社將尊重各加盟店的意願。

另外，針對自行終止深夜營業的東大阪市加盟店，本社決定不會以違約為由求償或解除契約，但希望能以增加2%的加盟金為條件，更改營業時間，並盡早簽訂新約。

公平交易委員會也宣布，將在暑期對全國所有24小時營運的便利商店進行抽樣調查，以了解人手不足、人事成本上升及維持深夜營業等，對店家帶來的負面影響的實態。