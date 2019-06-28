〈時評〉G20川習會 貿易紛爭落幕可期

G20大阪峰會，28日即將登場，重頭戲毫無疑問，一定是川習會。美中貿易大戰是否會在雙方各退一步，重啓談判戲碼，還是談判破裂，摩擦深化，雙方各自回去，拿出備好的重礮，狂轟濫炸，端看這兩天川習談判的結果了。

不用懷疑，川習兩人現在的壓力都不會輕，否則習近平不會跑到俄羅斯，演出跟普亭示好，又跑到北韓，接受萬人歡呼，再與金正恩擁抱，這種拉幫結派的戲碼。

川普也沒閒著，他到英國，與倫敦市長互嗆之餘，其實他真正的目的，也是希望英國這個傳統兄弟之邦，不要因為一帶一路，鐵路穿越了英吉利海峽，就改變了英國貿易的態度。至少在5G市場的態度上，川普不希望英國唱反調，而英國已經與中國簽訂資訊安全協議，卻偏偏最有可能採用中國的5G商品。

不論如何，貿易大戰來臨前夕，遠交近攻，合緃連橫，必須做好的功課，雙方都沒有忽略。

不用懷疑，川習二人面對國內的壓力，都是同樣的沉重。先看看那習近平，香港的反送中抗議，難道他不頭大嗎？加上國內企業狂掀出走潮，外資大規模撤離，勞工失業問題惡化，再加上新疆回族的抗爭事件，方興未艾，再教育、再學習的操作，稍有不慎，星星之火 可以燎原，習近平會輕鬆嗎？答案不喻自明。

川普的處境也好不到那裡去，他面臨總統大選的壓力，中美貿易大戰是兩面刃，可以成為他的政績，也可能成為推倒他的民怨。看看美國政府頒佈禁售華為美製重要零組件的禁令，現在卻發生美光、英特爾、高通，繞道走巧門，繼續提供華為的事情，足以說明企業界都要業績，也都要生存，未必和川普的看法一致。玉石俱焚，未必是他們的選項。

川普規劃中的最後三千億美元關稅大戰，是殺敵利器，卻也可能是自戕凶器。那些手機、電腦等消費性電子產品，現在已經是民生必需品，如果加徴百分之二十五關稅，極可能導致通貸膨脹，全美零售業者、消費大眾，恐怕饒不了川普，否則也不會當商務部徴詢大家意見時，一下湧現六百多家廠商反對。

再看看最近川普的動作，他擱置對台軍售案，副總統原訂六四發表對中國人權的談話，被他阻止，甚至中國最近強調，台灣是中國內政問題，他也噤聲不回應。種種跡象顯示，他想營造雙方復談貿易協議的良好氣氛。

行為語言，川普的行為，正說明了中美貿易戰，他的壓力夠大了，他也想達成雙方都能接受的協議。美國財長米努勤更直白，他說，美中貿易協議已經完成九成左右，他有信心本週稍後登場的川習會，能有進展。米努勤直接遞出了橄欖枝，也告訴大家，中美貿易大戰在年底前達成協議，應是雙方最有利的答案，也對全球經濟，提供最佳條件。

至於G20其他的議題，因為G2O並非國際經貿組織，決議不具約束力，恐怕也只能提供與會國家參考，世人不必期待太深。

美中貿易大戰，川習二人都揹負著沈重的壓力，能否順利達成協議？世人可以正面看待，期待貿易大戰落幕。但是，科技大戰、政治較勁、軍事對抗，是否會另啓戰場？且讓大家拭目以待，靜觀其變！