柬埔寨15旅行社來台踩點 爭取雙邊觀光發展與合作

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為開拓新南向旅遊市場，台中市旅行業者與柬埔寨圓夢旅行社合作，邀請柬埔寨15家最具規模旅行業主管，6月25日抵達台中進行踩線之旅，包括體驗中社花市精緻花卉生態、逢甲夜市巡禮，台中市觀光旅遊局也邀請台中觀光產業業者，與柬埔寨旅行業者進行交流，並對於中台灣旅遊套裝行程安排充滿信心與期待。

觀旅局長林筱淇指出，依據交通部觀光局台灣旅宿網統計資料，107年柬埔寨旅客住宿台中旅客人次成長高達175.19％，為成長率最高的國家，為促進雙邊觀光旅遊發展，市府透過完整觀光資源簡報，讓柬埔寨旅行業者更加認識台中，也體認到宜居城市的獨特魅力，對於未來旅遊行程安排更具信心。

林局長也把握機會行銷即將於7月10日至8月18日舉辦「首屆台中購物節」、7至12月舉辦的珍奶節、自行車嘉年華、花毯節、舞蹈嘉年華，以及最精彩的2020台灣燈會，邀請柬國旅遊業者，安排旅客前來共襄盛舉。

柬埔寨業者表示，依據世界銀行及亞洲開發銀行對於該國近2年經濟成長率的預測，均穩定落在7％左右，隨著民眾生活水平的提升，前往台灣等鄰近國家旅遊，已經成為新貴階級的休閒方式之一。

觀旅局指出，台中與東南亞新南向國家交流的淵源相當深厚，前年更是在東協廣場成立全台第一個精通東協四國語言的旅服借問站，以親切的環境，增加市民與東南亞各國文化交融的深度與廣度，打造國際友善城市，希望東協國家旅客來台中旅遊皆能感受到台中美好價值。