美FDA批准第一款針劑式「女性威而鋼」上市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）性趣缺缺的美國女性有福了！美國食品藥物管理局（FDA）日前批准治療女性性慾低落的藥物「Vyleesi」上市。該新藥為注射式，有別於2015年上市Addyi的口服劑型，可望提供患者另一選擇。

「Vyleesi」為美FDA第2款批准用來治療女性性慾低落（HSDD）的藥物，優點是「需要時才使用」，不需每日服用；患者只需於性愛前至少45分鐘自行注射至腹部或大腿即可，藥效可維持數小時，且有飲酒的情況下也可使用。

「Vyleesi」為美FDA第2款批准用來治療女性性慾低落（HSDD）的藥物，優點是「需要時才使用」。（圖／美聯社）

美FDA建議患者，24小時內不要注射超過1劑Vyleesi，1個月總劑量勿超過8劑。該藥主要的副作用為噁心、頭痛和潮紅；臨床試驗中，有部分受測者有血壓升高的情形，因此高血壓和心臟病患者不應使用。該藥預計今年9月上市。

「Vyleesi」並非第一款獲得美FDA核准上市的「女性威而鋼」，2015年上市的Addyi是第一款「女性威而鋼」，為每日服用的口服劑型，主要用來治療女性停經前、性慾低落的性功能障礙，但可能造成血壓過低、昏厥等副作用，且該藥不可與酒精服用，也易與部分常用藥物相牴觸而產生不良影響，例如口服避孕藥等，因此有人認為副作用恐大於藥效帶來的好處。