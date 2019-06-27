大阪G20前夕　在台港生籲國際領袖關切「反送中」

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）各國領袖即將於明（28）日齊聚日本大阪出席G20高峰會，在台香港學生、台灣民間組織及學生團體今（27）日下午在台北香港經貿辦事處外召開記者會，呼籲G20領袖在會議期間譴責中國對香港自由及法治的干預，並對香港「反送中」抗議表達嚴正關切。

包括美國總統川普（Donald Trump）、日本首相安倍晉三及中國國家主席習近平都將於明日聚首，參加為期兩天的G20高峰會。繼昨日香港市民發動至外國駐港領事館遞交陳情書，以及晚間在市中心舉行的「Free Hong Kong」集會後，在台港生及台灣民間團體今日也再次集結，期盼透過國際社會的關切，向北京施加壓力，「呼籲參與G20的各國領袖，在會議期間斥責北京政府的所作所為，並向中國領導人習近平表達對於香港人權及民主發展受到惡化的高度關切。」

台北集會主辦之一台灣人權促進會今日除了召開記者會，也準備陳情書遞交予香港經貿辦事處，隨後由辦事處新聞部主任傅雪蓮代為收下。陳情書要求香港政府成立獨立調查委員會，全面調查「反送中」抗議期間，警方涉嫌濫權的暴力事件，並予以相應裁罰。

此外，陳情書也要求港府回應「五大訴求」其他項目，包括全面撤回《逃犯條例》、香港特首林鄭月娥辭職負責、不檢控示威者，以及取消定性暴動。

此外，中國天安門事件前學生領袖吾爾開希今日也以無國界組織董事身份出席集會表達支持。他表示，各國應該正視香港移交中國後近20年來新聞自由倒退地「怵目驚心」的情況。

▶︎ 中國六四天安門事件前學生領袖吾爾開希（照片來源：中央社提供）