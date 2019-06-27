北韓怒斥「川金會不關南韓的事」要南韓閉嘴

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）韓國《中央日報》報導，北韓今（27）日公開主張，要等美國改變敵對態度後才會重啟首腦對話，並稱美國及北韓才是對話的當事人，不容南韓置喙干預。

北韓外務省（相當於外交部）美國事務局局長權正勤（音譯，권정근）發表談話，痛斥美國雖然口口聲聲說要進行首腦對話，實際上卻仍未改變對北韓的敵對行為。

「不考慮雙方的利害得失、也沒有規劃務實的方案，就算像隻鸚鵡一樣不停要求重啟首腦對話，對話也絕不會自己展開！」權局長責難道，更稱美國所剩時間不多，設下「年底」作為展開對話的期限。

二月美國總統川普和北韓領導人金正恩舉行第二次「川金會」，但仍然無法就廢核換取解除制裁一事達成共識，之後談判便陷入僵局。

川普於本週G20峰會結束後，將飛往首爾和南韓總統文在寅會面。文在寅曾表示「南韓正透過多個檯面下的管道與北韓進行交流」，正努力試圖牽線促成第三次川金會。南韓統一局最近更釋出善意，批准對北韓提供5萬噸稻米賑助。

然而，北韓似乎並不領情，權局長卻斥責南韓「膨風」自己協調者的地位，指「南韓講的好像南北韓幕後有很多交流一樣，其實一項交流也沒有！」更批評南韓刻意塑造輿論拉抬自己的協調的功勞。

權局長指出美國和北韓才是直接的當事者，兩國關係「沒有南韓置喙的餘地」。