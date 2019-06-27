板橋凱撒 今夏最夯都市親子遊　寶貝老闆我最大住房專案

寶貝老闆們放暑假時間到囉！各位爸爸媽媽是否已為極需放電的小惡魔們規劃來趟家庭旅行了呢？位於新板特區、臨近板橋捷運/板橋火車站/板橋高鐵三鐵共構交通樞紐區的板橋凱撒大飯店，針對親子族群7/1~9/30推出超好玩的「寶貝老闆我最大」住房專案，入住豪華客房每晚只要NT$5,288起，全新系列精彩活動內容包括Only You特製兒童早餐、專屬入住迎賓禮及點心，歡樂有趣的集點闖關遊戲，另外還能在無邊際高空泳池體驗水上排球、DIY親子手作課程及故事講座活動等。

除此之外，板橋凱撒首度開放全新12坪專屬親子遊戲空間，提供0~8歲的小老闆們盡情遊玩，同時加碼推出住宿期間憑餐飲消費單筆滿NT$2,000即可免費兌換經典午茶一套(價值NT$680+10%)的好康優惠，凡入住此專案還有機會抽中披薩兌換劵、經典午茶劵、平日單人自助午餐劵等多樣好禮，絕對是今年暑假最受爸爸媽媽及寶貝老闆們歡迎的親子住房專案！

「寶貝老闆我最大」住房專案，讓小朋友搶先體驗並化身大老闆，帶爸媽霸氣入住板橋凱撒，到達飯店即前往專屬櫃檯辦理入住手續，領取貴賓入住禮及享受迎賓點心，入住禮內含I Am The Boss凱撒藏寶圖，五大關卡闖關可兌換驚喜小禮；房內提供小帳篷及星空投射燈(採預約制)，讓小老闆們放電後徜徉在星空下的舒適氛圍入睡更安穩。

週六下午可參加DIY手作課程或是說故事講座活動，讓腦袋與肢體放放電；隔天早晨享用完豐富美味的專屬特製兒童早餐，換上泳裝在無邊際高空戶外泳池開趴暢玩水上排球及籃球，展現水中上籃的英姿。緊接著中午時刻來到朋派自助餐廳享用新北最大自助雙饗宴或至家宴中餐廳品嚐來自大江南北的好手藝，凡入住憑餐飲消費單筆滿兩千即可免費兌換大廳酒吧經典午茶一套(價值NT$680+10%)，還有機會在10/4抽中披薩兌換劵、經典午茶劵及平日單人自助午餐劵等多項大獎！

此外，板橋凱撒全新打造12坪親子空間，提供0歲至8歲小朋友免費使用，憑入住預約即可暢玩溜滑梯、童書、球池、扮家家酒及樂高積木等，絕對讓寶貝老闆們盡情放電、流連忘返！