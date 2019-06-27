理想大地雙喜臨門 獲2019臺灣服務業大評鑑雙項獎

服務業的重點在「讓消費變成美好經驗」，能讓旅客留下印象，更是服務業不可缺少核心。由柯南國際管理顧問公司執行的「2019臺灣服務業大評鑑」，以提升國內服務業水平為宗旨，以公正客觀國家級評鑑標準，透過逾30名神祕客查訪，從電話客服員的應對，到館內實際消費體驗，評鑑整體服務流程細膩及員工們深度內化服務精神，理想大地繼去年獲的「最佳魅力品質」肯定後，今年更上一層獲得休閒度假飯店類的「銀牌獎」！

除此之外，客房部行李員-梁加文也從眾多優秀的飯店服務人員中脫穎而出，榮獲個人最高榮譽「服務尖兵獎」。梁加文，主要工作為接送客人進退房、園區導覽解說及周邊旅遊諮詢為工作內容。因經常接觸客人，深知「主動服務」滿足客人需求。曾經一次載客人進房時，察覺到此組客人其中有位身心障礙，立即主動將木臺階梯放至行李車旁，讓客人方便上車，此舉讓客人一家人相當感動，因他們不願增添需求凸顯特別，事先並無要求準備輔助工具，但因梁加文的細心觀察，讓他們感覺到飯店貼心。這件事情也讓梁加文深刻體會，要更進一步提升自我服務品質，需有細心、同理心及創新精神，才能發自真心為顧客著想，不僅預先想到客人需求，還要提供連客人還沒有想到的服務。

梁加文此次獲獎後表示，非常感謝理想大地的企業文化及教育訓練，也感謝這次「臺灣服務業大評鑑」讓認真的優秀人員服務，都能被看見。他會盡自己最大的努力去做好每一次的服務，和客人真誠互動，創造愉悅的旅遊體驗，保持著「服務中享受生活；微笑中體驗快樂」的精神，持續為更多旅客服務。歡迎大家今年暑假參加理想大地推出的「樂在應許」全包假期，參考國際度假村概念，依客群分層分級兩種金、銀雙卡內容，提供近30項活動，眾多活動項目不怕不玩，只怕玩不完！