新南向教育合作再下一城！ 台印高教界簽署教育合作備忘錄

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）根據統計，台灣目前約有2,398名印度籍學生，主要攻讀工程、基礎科學及生命科學等領域。在6月22日「第2屆臺灣印度大學校長論壇」上，雙方簽署教育合作備忘錄，將持續並加深合作夥伴關係。

「第2屆臺灣印度大學校長論壇」6月22日在印度泰倫加納邦（Telangana）瓦朗加爾(Warangal)舉辦，臺印雙方代表就「永續發展與國際化之大學管理策略」、「臺灣：大學排名現象及其影響」、「國際化與機會：促進學術與研究之合作」以及「大學技能養成的限制與機會」4大主題進行討論。

根據統計，印度107學年在臺學生人數有2,398人，較上一年度成長56%；留臺印度學生主要攻讀工程、基礎科學及生命科學等領域。同時我國也有培育印度大學講師來臺攻讀碩博士、印度青年來臺蹲點計畫及師生交換等各種多元管道，建立更多臺印交流機會。

主辦此次論壇的國家理工學院瓦朗加爾分校校長拉奧（N.V. Ramana Rao）表示，很高興作為今年論壇的主辦大學，其本身也是首屆論壇訪團的成員，對於臺灣高等教育的發展及友善環境印象深刻。他同時也肯定此雙邊論壇對於促進臺印度高等教育交流的正面效益，並承諾未來將會持續鼓勵更多的印度教授及學生，爭取與我國大學共同研究及學習的機會。