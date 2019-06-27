印尼籍遊客西門町走失好驚慌 員警出手助團圓

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一名印尼籍女子與家人來台旅遊，6月13日在西門町時與女兒走散，慌張地在附近找尋，員警獲報後趕往現場協助，最後在一家商店中找到，一家人團聚時不禁相擁哭泣，並對警方的協助表示感謝。

6月13日晚間6點多，台北市萬華分局武昌街派出所接獲民眾報案，稱漢中街51號前有位精神異常外籍女子在路邊大吼大叫，需要警方到場了解。

員警翁碩成到場後發現一名印尼籍女子邊跑邊哭，該女用英文表示稍早時一家人隨同旅行團到西門町旅遊，逛完Uniqlo後發現女兒不見了，立即在附近尋找，卻都未發現，只好請導遊帶丈夫到漢中所報案，自己則在附近繼續找尋，但找了半小時仍無所獲，心裡非常焦急，只能在路邊大喊：「daughter、daughter！」。

翁員先安撫女子的情緒，並帶該婦先至漢中所與丈夫會合。翁員拿著小女孩的照片回到徒步區內逐一詢問附近的商家，但過了15分鐘仍一無所獲，翁員抱著最後一絲希望走進Uniqlo，在地下2樓尋找時，店內工作人員表示有一名外籍小女孩疑似與家人走散在店內哭，經比對後確認就是走失的女孩，趕緊聯繫漢中所轉達印尼籍夫婦小孩已經平安找到。

一家人團聚時不禁相擁而泣，印尼籍夫婦十分感謝員警熱心的協助，讓這場異國驚魂記平安落幕，並對臺灣警察的積極、專業留下深刻印象。