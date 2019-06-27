移工與新住民的「東協新故鄉」 中市盼帶動周邊商圈發展

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導) 活化東協廣場，發展周邊商圈，台中市政府經濟發展局106年起推動「東協新故鄉」計畫，6月26日舉行成果發表，透過東協生活節、東協文化小旅行、東協市集、名攤評選等活動，並協助業者提升品質、取得政府補助，東協廣場已有顯著成長與改變，不僅活絡舊城區，也帶動周邊商圈發展。

台中市經發局26日上午在台中市中區福爾摩沙雲創基地舉行「東協新故鄉展望及永續產業論壇暨記者會」，現場除了展示發展計畫成果之外，下午的論壇也邀集產官學界專家學者，以與談方式深入探討東協廣場暨周邊商圈永續發展的方向，以及未來台中市政府延續性計畫輔導，地方業者也用自身角度分享移工經濟和未來展望。

經發局表示，「東南亞國協新故鄉新地產發展計畫」透過品質提升、場域活化、品牌行銷等3大主軸，落實地方產業升級。市府以印尼、越南、泰國、菲律賓等國家節慶為主題，舉辦結合異國特色的活動，讓更多市民及業者透過活動認識東協文化。

3年來已舉辦4場東協生活節、2場東協文化小旅行、12場東協市集及名攤評選，輔導10家業者海外參訪、參展，開發12樣東協文創商品，並編撰中英印越四國語言版本導覽手冊，推廣東協文化。市府也協助業者提升品質、取得政府補助，提升商圈發展潛力。