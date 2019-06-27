高專人才歸化再添5位 熱愛異鄉終成台灣人

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導） 內政部6月26日下午召開「歸化國籍高級專業人才審查會」，通過專長視覺人類學、民族誌記錄片工作的美國籍傅先生等5位高級專業人才，歸化我國國籍。自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有91名長期在臺灣付出、熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的5名高級專業人才，包括教育領域3名、經濟領域1名、文化領域1名。其中美國籍蘇先生長期致力於神學研究、傳教及社會服務工作，曾服務於多所神學院及弱勢病患照護機構，對於臺灣原住民文化相當關心，更親赴原住民族部落採集故事，並引用魯凱族民間傳說創作《家樂的兔子》作品，有助於原住民文學傳承與發揚。

另美國籍傅先生具有視覺人類學、語言人類學、民族誌記錄片等專長，其所經營之人類學部落格（Anthrodendum）曾獲美國人類學會（AAA）執行主任獎，所拍攝之影像作品亦獲視覺人類學會Jean Rouch獎，長期投入我國原住民文化研究，對臺灣原住民族的文化復振、語言教育及社會處境提升功不可沒。

而澳洲籍韋先生為台灣國家級（A級）羽球教練，曾多次代表澳洲參加各項國際大賽，羽球國際比賽經驗豐富，並多次擔任我國羽球國家隊帶隊教練，帶領選手獲得優異成績，對臺灣體育發展深具貢獻。

內政部指出，高級專業人才歸化我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障，為便利國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎更多外國高級專業人才踴躍申請歸化成為正港臺灣人，共同為臺灣這塊土地齊心努力。