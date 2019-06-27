「美國挨打，日本在家看電視」傳川普考慮廢美日安保條約

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）前往日本參加G20峰會前，川普又對美日安保條約開砲了！川普指出，日本遭攻擊時，美國會為日本打第三次世界大戰，但美國遭攻擊時，日本卻「只要看電視就好了」。

彭博社（Bloomberg）禮拜二（25日）引述不具名消息來源指出，川普向親信透露退出《美日安保條約》的想法。昨（26）日接受福斯財經網（Fox Business Network）電話採訪時，又大肆開砲，批評條約不公平，美國有義務協防日本，但日本卻不需要協防美國。

「當日本遭到攻擊，我們會打第三次世界大戰，不惜一切代價（fight at all costs）馳援日本。」川普在採訪中說道。「但如果我們（美國）遭到攻擊，日本完全不用理我們，他們只要看他們的SONY電視，看我們挨打就好了。」

日本國務省昨（26）日隨即澄清，指彭博社的報導毫無根據。日本內閣官房長官菅義偉也表示，已向白宮確認，退出安保條約「與美國政府的立場不符」。

日本上智大學教授前嶋和弘認為，川普揚言退出安保條約，或許僅僅是想在美日貿易談判上施壓。

川普在2016年參選總統時，便大肆批評北大西洋公約組織（NATO）、日本和南韓等盟邦「佔美國便宜」，並要求各國增加國防開支。川普也一再要求日本增加駐日美軍的經費負擔，不過日本當前實質負擔高達75％，超過美國其他的同盟國許多。

美日兩國在1960年簽訂《美日安保條約》，允許美國在日本領土駐軍，若日本遭受攻擊有義務協防日本。不過，另一方面，日本受限於和平憲法第9條，無法持有或派遣軍隊到海外協防盟邦。

然而，美國透過《美日安保條約》在亞太地區建立起最重要的軍事部署，牽制住中國、北韓乃至俄羅斯的軍力，基於美國自身的國益，實在不大可能任意廢除或變更該條約。即使川普真的意圖修改條約，也很難想像美國國會有可能批准。