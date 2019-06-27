國合會吸收中美洲農牧保健組織 擴大病蟲害防治合作

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）財團法人國際合作發展基金會21日與中美洲農牧保健組織（OIRSA）在台北簽署合作意向書（Letter of Intent），將延續柑橘健康種苗生產與柑橘黃龍病害鑑定的技術訓練與交流，擴大合作內容至4項病害，為雙方中長期合作擘劃方向，持續深化合作關係。

國合會表示，4項病害分別是柑橘雜色褪綠病（Citrus Variegated Chlorosis，CVC）、柑橘麻疹病（Citrus Leprosis Virus，CiLV）、柑橘潰瘍病（Xanthomonas Axonopodis pv. Citri，XAC）、南美立枯病（Citrus Tristeza Virus，CTV），並期持續推動我國專家參與國際及區域型農業研討會，強化我中美洲地區友我力量與合作計畫之專業網絡。

OIRSA係一區域型政府間國際組織，旨在協助中美洲會員國提升作物與安全農業生產能力，藉以保護與強化該地區農林漁業之發展。國合會與OIRSA於2012年至2018年期間合作執行「柑橘黃龍病防治及落實病蟲害綜合管理計畫」及「柑橘黃龍病防治技術能力建構專案」，透過我國豐富病害防治經驗，協助提升OIRSA轄區各受益國家的黃龍病防治能力，確保中美洲各國柑橘產業永續發展。