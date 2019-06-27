「宋宋夫婦」2年婚姻畫下句點 性格差異是主因？

（台灣英文新聞/ 娛樂組 綜合報導）因合作《太陽的後裔》結緣，2017年於韓國首爾舉行婚禮的韓國藝人宋仲基與宋慧喬今（27）日驚傳離婚，宋仲基與宋慧喬先後證實此消息。宋仲基發文表示：「希望順利完成離婚程序，而非計較誰對誰錯，並非互相指責。今後將走出現在的傷痛，兢兢業業拍戲，用好作品報答大家。」

宋仲基與宋慧喬因合作韓劇《太陽的後裔》因戲生情，被粉絲暱稱「宋宋夫婦」，2人於2017年10月舉辦婚禮，由於2人在演藝圈人緣頗佳，包括章子怡等藝人都到場祝賀。

韓國媒體近日曝宋仲基於6月26日向宋慧喬提出離婚調解申請，令外界相當震驚，而宋仲基隨後證實此消息，他表示：

「大家好，我是宋仲基，首先很抱歉向喜愛我並珍愛我的各位傳達了不好的消息。為了和宋慧喬離婚，我進行了調解。兩人都希望圓滿地結束離婚程序，而不是互相指責。私生活方面的事情很難一一告訴大家，希望大家諒解。 以後我將擺脫現在的傷痛，以演員的身份全力投入到作品活動中，用好的作品報答大家。謝謝。」

宋慧喬所屬公司今（27）日也證實此消息，聲明全文如下：

「大家好，這裡是宋慧喬經紀公司韓國UAA。首先很遺憾讓大家看到這麼不好的消息。本司演員宋慧喬在和丈夫慎重考慮後決定離婚。離婚原因在於二人的性格差異，雙方因未能克服二人之間的不同，最終不得已做出了這樣的決定。 除此之外的具體內容都是演員雙方的私生活，還請諒解我們無法進一步確認。另外，為了雙方考慮，還請大家克制煽動性報導以及推測性的留言等，很抱歉叨擾到大家，日後我們會以更好的一面呈現給大家。」

2人離婚的消息一出，引發大批粉絲哀嚎，紛紛表示「我的天！我印象中他們不是才剛結婚嗎？」「又不相信愛情了」「我最羨慕的女人以後不用我羨慕了。」「我的天哪！我是還沒睡醒嗎？」「喜歡宋仲基的可以開始排隊了。」

更有粉絲表示「我只知道算命的各位師傅估計在評論上又要上線，說2人八字不合了。」

2人自結婚以來，離婚傳言不斷，2019年2月雙方也曾共同否認離婚消息，並表示對於不實報導，今後不會再單獨回應。如今2年婚姻走到盡頭，也讓許多粉絲歎息。