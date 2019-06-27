陸委會：對中國獨裁政權不抱任何期待

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣大陸委員會副主任委員邱垂正昨（26）日接見外國學者時表示，中國國家主席習近平在年初的談話「習五條」中沒有台灣作為主權國家的存在空間，北京更無視台灣民眾對民主價值的堅持，因此政府「對中共獨裁政權不抱任何樂觀期待。 」

根據陸委會發布的新聞稿，邱垂正昨日下午接見美國哈佛大學甘迺迪學院艾什中心民主治理與創新中心主任賽奇（Anthony Saich）及中國項目主任康義德（Dr. Edward Cunningham）時，做上述表示。

陸委會表示，雙方就近期兩岸關係情勢廣泛交換意見，而赴中國求學時適逢「文化大革命」的賽奇分享自身經驗指出，近年來美國與中國的學術交流面臨重重限制，即便中國學者也人人自危。

賽奇提及，對照日前香港「反送中」遊行的景況，北京當局在香港推行的「一國兩制」，非但無法說服台灣民眾，恐怕會讓台灣民眾更心生警惕。

邱垂正則回應，港府罔顧香港社會的民情，推動《逃犯條例》修例不僅缺乏正當性，背後更潛藏政治圖謀，我國政府堅定支持人權自由不受侵犯，也會與香港民眾站在同一陣線，在人權保障的疑慮未除之前，絕對不會同意相關的移交安排。

邱垂正強調，面對中國當局種種統戰作為的步步進逼，甚至籠絡及利用在台的「同路媒體」滲透分化我國社會，癱瘓我國民主機制進而衍生國安問題，政府刻正全面檢討兩岸交流政策及相關法規，強化民主防衛機制，以防範「紅色媒體」散布錯假訊息及危害我國民主社會的言論環境。