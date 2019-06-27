熱浪加旱災　印度200人死亡　6億人受缺水影響

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）自五月底起，印度連續的熱浪和破紀錄的高溫，已奪去200多條人命。印度政府的報告書更指出，有6億人口面臨缺水危機。

以印度工業大城清奈（Chennai）為例，供應都市內400多萬居民的4個主要水庫幾乎完全乾涸，整個都市的供水被迫縮減40%。原本平均每個家庭一天可分配到120公升的水，現在只能分配到70公升。

That’s the mighty Chembarambakkam Lake that gives Chennai most of its water. Now, not a drop visible. Bone dry. If this doesn’t push people & Govt to action, no one can save us https://t.co/wZ0Qh3vpBC pic.twitter.com/4RdpT3qArr — Srini Swaminathan (@srini091) 2019年6月17日

（來源 Srini Swaminathan 推特）

根據路透社報導，如此嚴重的水資源不足，不只對民生活動帶來影響，也令許多飯店、餐廳甚至辦公室被迫休業，民間私設的幫浦或是供水車前總是排滿打水的人潮。

清奈不是唯一一個受水資源缺乏所苦的地方，事實上印度各地普遍未具備良好的集水設施，居民多依賴地下水源補充不足的供水，然而長年超抽地下水也使得地下水源逐漸枯竭。印度政策委員會（NITI Aayog）於去（2018）年六月發布的報告書中指出，印度全境不分都市或鄉村，共有6億人口面臨著高度或極度水資源不足的威脅。

該報告書並預測，至2020年包含德里及班加羅爾在內的21個都會區，地下水資源將耗盡，再威脅到1億人口的用水。至2030年，印度對水的需求量將是供給量的2倍，缺水問題將使印度損失6%的GDP（國內生產總值）。