熱浪加旱災　印度200人死亡　6億人受缺水影響

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)自五月底起,印度連續的熱浪和破紀錄的高溫,已奪去200多條人命。印度政府的報告書更指出,有6億人口面臨缺水危機。

以印度工業大城清奈(Chennai)為例,供應都市內400多萬居民的4個主要水庫幾乎完全乾涸,整個都市的供水被迫縮減40%。原本平均每個家庭一天可分配到120公升的水,現在只能分配到70公升。

That’s the mighty Chembarambakkam Lake that gives Chennai most of its water. Now, not a drop visible. Bone dry. If this doesn’t push people & Govt to action, no one can save us https://t.co/wZ0Qh3vpBC pic.twitter.com/4RdpT3qArr