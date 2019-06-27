高雄學生創意大爆發 韓國瑜是「創意激發者」「創意平台」

這幾天高雄市的國中與高中學生畢業典禮活動，得到模範生或市長獎的學生們，都把握「成名15分鐘」的機會，帶著「創意設計」諷刺韓國瑜市長，真是高雄學生創意大爆發，韓國瑜成為青少年的最佳「創意激發者」與「創意平台」。

首先在本(6)月19日，一名獲得模範生獎的國中畢業男同學，拍照時向市長說：「你要去選總統這件事情，真的太可笑，不要讓你的感性，壓過你的理性」。

學生們相繼諷韓的「創意設計」，還有：

獲獎的高職畢業男同學，身穿自製「溜之大吉」T恤與韓國瑜合照、

獲獎的高中畢業男同學，拿著書名《為什麼愛說謊》書籍與韓國瑜合照入鏡、

獲獎的高中畢業女同學，和韓國瑜合照時，突然拿出寫上「做好做滿」的大字條合影入境、

獲獎的高中畢業女同學，和韓國瑜合影時，拿著自製的「做好做滿愛高雄」大字條入境、

獲獎的高中畢業女同學，和韓國瑜合影時，拿著登革熱傳單「防蚊四寶」入境。

這些「創意設計」之後，資深音樂人許常德在臉書貼文，針對「學生大Kuso韓市長，真是沒禮貌，還是搞創意呢？」表示看法。他首先提到，「你的看法會透露出你是怎樣的人」。他更認為若是因為學生嗆韓而急著護主或是藉機攻擊，只想利用學生做政治對立，這樣的人「才真的是沒禮貌」。許常德說：「你怎麼看學生，學生也在怎麼看你們這些大人」，許常德更認為學生的Kuso裡都有象徵與主題，不是為了純好玩或整人。如果把這些人定義成找麻煩的人一般迴避，更加強了市長在這件事上迴避的印象，「反而更成焦點」。

此外，時事觀察家張宇韶的網文，也說到：「掌握群眾心理與謊言力量，是韓國瑜操弄政治的本質」，認為韓國瑜在高雄市政上始終未投入真正心力，因此只能在議題操作與議題操作失敗的循環中，炮製「卡韓」或「被打壓」的形象，用此轉移「無心市政、圖謀大位」、「高雄搞不好，台灣怎會好」的困境。