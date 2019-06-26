驚！退伍後有何計畫？　參謀總長李喜明說要★★★

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 參謀總長李喜明上將，6月底屆齡退伍，蔡英文總統今(26)日在總統府頒授「一等雲麾勳章」給李喜明，表彰他在軍職任內對維護國家安全所做的貢獻。

總統府新聞稿指出，李總長從民國59年入伍以來，在軍中貢獻將近50年的歲月。總統指出，在李總長任期內，戮力落實國軍整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備。今天頒授「一等雲麾勳章」，就是要肯定李喜明總長在任職期間的努力。

《自由》報導，李喜明為潛艦軍官出身，在擔任參謀總長期間，提出多項不對稱作戰戰法的建軍計畫，包括微型飛彈突擊艇丶徵召民間無人機廠商參與漢光演習等，他也支持陸軍採購M1戰車以提升反登陸作戰能力。

但在他陽剛形象下，其實還有著藝術家的靈魂。他熱愛古典音樂與西洋繪畫鑑賞，對自己的鑑賞功力也相當自豪。

報導更指出，日前李喜明在出席一項活動時，突然用懸疑的語氣問記者：你們知道我退伍之後，第一件想做的事是什麼嗎？說出來，一定嚇死你們.....，接著他不疾不徐說出了答案：我知道你們一定猜不到，我要去「學--鋼--琴--」。

原來李喜明從學生時代開始，就對音樂有濃厚興趣，還在社團活動中表演胡琴演奏，對各項樂器都有涉獵。李喜明說，他過去沒學過鋼琴，心裡一直覺得很遺憾，現在終於到了退伍的年紀，退伍之後的第一件事，就是要去學鋼琴！(x3)

圖/總統府官網