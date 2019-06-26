誠品行旅 FUN夏淘心涼住房提案

在盎然綠地與歷史古蹟圍繞的晨光中甦醒，享受夏日暖陽照拂，以一份好心情迎接盛夏享樂之旅，eslite hotel誠品行旅自即日起推出【FUN夏淘心涼住房提案】，結合比鄰的誠品生活松菸店知名手作DIY品牌「Hubox哈盒子」，以藝術視角領略雙手創作的樂趣；更首度與風靡國內外的台灣第一冰品品牌「ICE MONSTER」獨家跨界合作，享受充滿摩登氣息的創意冰品，在離塵不離城的松山文創園區內，入住充滿文化內涵的藝文旅館，引領旅人感受獨有的人文風華與都會時興；除此之外凡於指定期間訂房及入住還可再享Asia Miles亞洲萬里通雙倍里數加碼回饋，自在悠遊精采里賞生活！

即日起凡透過eslite hotel誠品行旅官網或電話預訂【FUN夏淘心涼住房提案】，入住期間將獨家贈送哈盒子手作造型鑰匙圈雙人體驗課程，以工業風DIY手作課程聞名的Hubox哈盒子，由專業職人帶路，利用皮革製作成隨身小物，為日常妝點不凡品味，兼具收藏與實用價值，隨著製作過程中的輕敲律動與雙手創作的溫度，感受愉悅真切的幸福感；除此之外住房期間還可享有ICE MONSTER 200元專屬折價優惠，曾被CNN評為全球十大必吃甜點的創意冰品ICE MONSTER，以發明台灣創始芒果冰而遠近馳名，目前於台灣、中國大陸、日本及美國擁海內外共19間門市，強調以在地當季水果新鮮製作，冰體口感細緻綿滑，首選推薦招牌芒果冰及超人氣珍珠奶茶冰，旅人朋友可親臨品嚐ICE MONSTER的獨特魅力，一解夏日消暑之癮，暢享沁涼的夏日舒活假期！

【FUN夏淘心涼住房提案】即日起開放預訂，專案價NT$7,850起，專案內容包含入住雅緻客房兩天一夜、The Chapter Café 晨光早餐兩客、哈盒子手作造型鑰匙圈雙人體驗課程及ICE MONSTER 200元優惠折價券乙張，另Asia Miles亞洲萬里通會員還可享指定住房期間里數加碼禮遇，凡於2019/07/15~2019/09/30期間預約訂房及入住，前100名可享500里數回饋雙倍送 (即1000里數)，邀請旅人結伴同遊，在夏日發掘樂活舒遊的無限樂趣！

訂房專線：+886-2-6626-2828，線上訂房：http://www.eslitehotel.com/