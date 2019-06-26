台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 自助餐廳7月1日起推出夏日燒烤宴

台灣，台北，2019年06月25日 – 搶攻暑假餐飲消費市場，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐廳自7月1日至9月15 日推出夏日燒烤宴，香氣四溢的美國Prime戰斧牛、現切燒烤榖飼肋眼牛排、鹽烤天使紅蝦、明太子雞肉串、醬燒火烤蒲鰻魚等20道燒烤美味，輪番上菜，讓人食指大動，再加碼推出雪花冰，最令人心動的是不用加價就能享用！MJ Kitchen自助餐廳夏日燒烤宴，週一至週日自助午餐每位NT$1,080+10%，自助晚餐每位NT$1,280+10%，同時推出台灣生啤酒暢飲，暢飲價每位只需加價NT$229+10%，絕對是暑假聚餐的不二選擇！

暑假強檔美食MJ Kitchen夏日燒烤宴，主廚推出一系列豐盛燒烤料理，輪番上菜，第一輪率先推出現切燒烤榖飼肋眼牛排，抹上主廚精選香料、芥末汁後燒烤而成，午餐期間供應；晚餐改成美國Prime戰斧牛，霸氣登場，以各式香料調味，並以130度烤約2小時，烤香的外層完美鎖住牛肉原汁，切開後，原汁原味上桌，超級美味，令人無法抵擋！

此外，蒜蓉烤扇貝是將新鮮與烤過的蒜頭打成泥，淋於扇貝上燒烤後，呈現不同層次香氣與滋味的；主廚特製的碳烤照燒羊小排，嫩軟美味，連不愛吃羊排的都會愛上！還有燒烤必吃的鹽烤天使紅蝦、培根洋蔥捲、鮮嫩的燒烤玫瑰油雞腿！

第二輪MJ Kitchen夏日燒烤宴自8月12日起上菜，持續提供燒烤榖飼肋眼牛排(午餐提供)、美國Prime戰斧牛(晚餐提供)，新上菜的燒烤原味厚切骰子牛，精選澳洲穀飼牛肉切成約2公分肉塊，快速燒烤而成，將美味鎖在裡面，主廚推薦享用原味，也提供玫瑰鹽、黑鹽等三種海鹽，可依個人喜好選用；必吃的經典燒烤牛舌串，將牛舌刨片與青蒜串起，刷上特製燒烤醬，好吃的令人忍不住允指回味；明太子雞肉串則是以去骨雞腿肉醃製，串好燒烤後塗上明太子美乃滋，再炙燒，又香又嫩，讓人想要一串接一串！推薦的還有蒜蓉烤生蠔，醬燒火烤蒲燒鰻魚(晚餐提供)等燒烤料理！

輪番上桌的各式燒烤美味還有孜然羊肉串、岩鹽鯛魚下巴、椒鹽日本香魚、台式蒜味香腸、燒烤蔬菜青椒、奶油玉米、燒烤美人腿、炭烤玉米筍等。夏日燒烤宴期間，除了原有冰品，特別推出雪花冰，讓人享受台灣特色冰品，沁涼消暑。MJ Kitchen豐盛的自助料理還有蒸籠點心、海鮮生魚片區、新鮮沙拉區、起司小點區、精緻甜點區、新鮮水果區、Häagen-Dazs冰淇淋、咖啡茶與果汁飲品，琳瑯滿目的豐盛美味！

MJ Kitchen自助餐廳7月1日至9月15日夏日燒烤宴，暑假強檔美食不加價，週一至週日自助午餐自助午餐11:30-14:00，每位NT$1,080+10%，自助晚餐18:00-21:30每位NT$1,280+10%，台灣生啤酒暢飲，暢飲價每位只需加價$229+10%，訂位專線(02)7750 3337。