【快訊】對國安不利　投審會駁回南海控股投資雙子星案

更新時間: 2019-06-26 19:24

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）經濟部投審會今(26)日駁回雙子星案，投審會表示，因認定投資人與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。

工商時報報導，南海控股26日下午得知，雙子星案已被投審會駁回之後，正在與律師商討後續因應方向和對策。

至於雙子星招商案，是否大逆轉，由第二順位的最優申請人宏匯集團和藍天電腦，遞補議約？仍在未定之天。

台北市雙子星開發案總投資高達600多億元，歷經12年流標5次，在去年(2018年)底拍板，由南海控股、馬來西亞商馬頓公司組成的團隊得標，是台北市長柯文哲任內最大投資案，原定今（2019)年3月底與北市府簽約，卻因南海遭質疑有中資色彩，進度延遲。

綜合自由與中央社報導，經濟部投資審議委員會於今召開委員會議，會中核准及備查重大投資案件計5件。

其中，港商南海發展有限公司（NAN HAI DEVELOPMENT LIMITED）及馬來西亞商馬頓有限公司（MALTON BERTHAD）等申請匯入相當於新台幣10億元等值外幣，投資設立台灣南海發展公司。

由於南海發展為雙子星得標公司，駁回南海設立南海發展公司，就等於否決南海控股集團投資雙子星。

投審會表示，考量本案國內被投資事業營運涉及台北車站特定專用區C1/D1土地開發案，為台北市西區門戶計畫建設。且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸匯聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題。認定投資人與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。