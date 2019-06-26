新北獲全國孝行楷模 侯友宜勉勵市民為善行孝

新北市長侯友宜今（26）日市政會議， 親自勉勵108年全國孝行獎3位新北市孝行楷模得主。今（ 108）年新北市共有淡水國中阮怡靜同學、 新店區劉玉梅小姐及鶯歌區邱淑貞小姐3位榮獲108年全國孝行獎 孝行楷模，其中年紀最小的只有13歲。

侯市長表示，每位孝行獎得主背後都有一段動人的故事， 孝順父母及尊敬長輩的德行是大家學習的榜樣， 他們無怨無悔的付出，讓我們的長者能夠在老年得到安養及快樂， 希望能夠藉由表揚，讓大家重視為善行孝， 一起努力將新北市打造為好品德的安居樂業城市。

三位全國孝行獎得主中，年紀最小的是今年13歲， 就讀淡水國中的阮怡靜同學， 怡靜在102年母親患有精神疾患送療養院就醫後， 6年來全心照顧與陪伴全盲病弱的88歲外曾祖母，並在住院期間， 細心向護理師學會基本醫療照護，以鼻胃管餵食、輪椅起落扶助、 照料生活起居，使外曾祖母能夠及早康復，此外， 在校亦能時時感恩並協助他人，如此孝行令人感動， 也獲得老師們的信賴與關心。

劉玉梅小姐在父親99年中風失智後，全職在家照顧父親， 近3年多來父親生活已無法自理，需要完全臥床， 玉梅日夜陪伴父親，協助進食、翻身、拍痰、清潔身體等， 從29歲起開始照顧父親至今，無怨無悔，足為孝行典範。 而邱淑貞小姐從年輕即長年陪伴兩位老人家。 為了父母親夜間身心安全，主動就近睡在父母親周邊， 隨時監護協助。無論在社區長者共餐、活動中心關懷活動、 福德公園復健散步，都可以看到邱小姐手牽著雙親的溫馨畫面。