來五股綠竹社區認識大象鼻蟲品嚐綠竹筍

五股綠竹農村再生社區將辦理農再執行計畫， 集合居民力量自行完成木平台及木棧道的維護及修繕， 共同改善家園環境。社區已於6月15日舉辦【2019綠竹社區「 筍香情濃，緣聚觀音」綠竹筍行銷推廣開幕活動】， 歡迎民眾閒暇時走訪社區，品嚐綠竹筍。

五股綠竹社區一直是旅遊的重要景點，位於觀音山國家風景區內， 因為氣候適宜、土壤適種，加上專業的耕種技術， 讓這裡的綠竹筍鮮甜細嫩，甜美可口。台灣大象鼻蟲 (俗稱筍龜) 是綠竹社區的一大標誌，牠隨著竹子伴生， 由此可見在長期無農藥的栽種之下，社區的生態環境維護得宜。 另外綠竹社區擁有觀音山賞鷹聖地的地理優勢，獨角仙、螢火蟲、 蛙類與蛇類的出沒也讓社區成為生態寶庫，讓生態愛好者趨之若鶩。

社區內三座埤塘原木景觀與木棧道隨著風吹日曬雨淋， 很多地方的木頭已經損壞，需要進行油漆及維護， 以延長設施的使用年限，並確保遊客的安全。 社區在今年度申請農再執行計畫， 由社區居民自己動手進行維護及修繕，凝聚了社區的向心力。

五股綠竹社區楊海塗理事長表示， 農再計畫最終要能將軟硬體設施轉換成經濟收益， 才是農再永續發展的關鍵， 感謝新北市政府農業局與水保局的輔導與支援， 使社區經營的旗竿湖農場5年來到訪的遊客累計超過15萬人次。 有了農村再生計畫的挹注，使社區得以無後顧之憂的發展產業， 並回饋社區居民安居樂業，至今更看到青年開始返鄉， 一同為社區努力。