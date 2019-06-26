〈時評〉准不准搭便車格局差很大

2016年6月24日凌晨0時開始，被外界封為「最美麗的罷工」的華航空服員罷工拉開序幕（三天後落幕）；時隔3年，長榮空服員於6月20日下午四時也上演罷工事件。

坦白講，在這人人有話說，上街抗議百無禁忌的今天，能不能得到社會大眾的認同與共鳴，無疑決定挺身而出、走上街頭的結果是成是敗！

今天，且先撇開空服員罷工除了牽涉勞資雙方的利害關係，更影響無辜旅客（第三者）的權益問題不論，單就華航罷工空服員訴求的飛安、過勞、紅眼航班，長榮罷工空服員爭取的待遇調整、參與公司治理權來看，在不討好勞方、也不偏心資方的客觀準則下，罷工空服員與公司治理當局，究竟誰是站在講理的一方，誰是站在理虧的一邊，由社會大眾反應的冷熱，思過半矣。

尤其是兩次空服員罷工，都出現將空服員區分為「工會成員」與「非工會成員」、堅持提出違反「同工同酬」精神的「罷工爭取到的權利，非工會成員不得適用」（即所謂「禁搭便車條款」），無異將空服員罷工陷入自私自利而非利己又利人的框架內！

誠然，如果參與罷工的空服員有飛安、過勞、紅眼航班、被公司剝削、被公司不當治理的問題，沒有參與罷工的空服員，就沒有同樣的問題？擺明自己不能被血汗，別人被血汗就沒關係的社會運動，如何奢求感動社會大眾，獲得支持？

再不客氣講，同樣是抗議活動，因為有為何抗議、為誰抗議的不同，而有大私無公、亦私亦公與大公無私的不同層次、不同格局之分。純利己、禁搭便車的抗議活動，充其量只是大私無公而已；站出來為自己爭取應有應得權益、更不反對身受其害者比照、有福同享（搭便車），既利己又利它的抗議活動，才是亦私亦公；以純利它的第三者立場現身的抗議活動（諸如與竹南張藥房非親非故，為土地正義出面對抗「公權力」；反服貿、抗黑箱的太陽花學運；抗議不公不義政權，自焚犧牲為後人爭取到言論自由的鄭南榕），才是大公無私的！

其實，空服員之於航空公司，一如人民團體之於政府。空服員抗議公司政策不當，跟人民團體抗議政府政策不當殊無二致。如果抗議活動的「禁搭便車條款」講得通，那當年反對總統全民直選、反對國會全面改選的中國國民黨，今天是否都要失去參選總統、立委的資格？反對廢除刑法一百條的中國國民黨，旗下跑到中國唱和共產黨的一干退將們，今天是否都要唯一死刑伺候？還有，在垃圾焚化爐開始運作後，當初反對設立焚化爐的人，垃圾是否從此就要自行負責處理？

一言以蔽之，准不准搭便車，決定抗議活動除了私心之外，還有沒有一絲絲公益的觀念與情懷，格局真的差很多！

（作者為新竹教育大學退休副教授）